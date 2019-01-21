Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЕ
Утверждены полномочия членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на 2019 год.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено в ходе зимней сессии ПАСЕ, которая началась сегодня в Страсбурге (Франция) и продлится до 25 января.
От Азербайджана утверждены полномочия Ульвии Агаевой, Сахибы Гафаровой, Сабира Гаджиева, Рафаэля Гусейнова, Ганиры Пашаевой и Самеда Сеидова в качестве представителей и Севиндж Фаталиевой, Чингиза Ганизаде, Нагифа Гамзаева, Эльшада Гасанова, Асима Моллазаде и Фазиля Мустафы в качестве заместителей.
Отметим, что в рамках сессии состоится заседание Комитета министров, выступит генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд.
На пленарном заседании ПАСЕ пройдут обсуждения по наблюдениям на президентских выборах в Грузии и парламентских выборах в Армении.
Также будут заслушаны доклады по таким темам, как обновление процедур референдума, основные условия свободы медиа для демократических выборов, роль общественных медиа в разоблачении пропаганды и передаче лживой информации, защита прав национальных меньшинств и другие, состоится обмен мнениями.
В обсуждении, посвященном теме соответствия Европейской конвенции о защите прав человека законам шариата, будет проведена полемика по вопросу "Могут ли страны-члены СЕ подписать Каирскую декларацию?".
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