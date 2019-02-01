Евросуд оказался в неловкой ситуации из-за Пашиняна

Такой ситуации не придумало бы и "армянское радио".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Никола Пашиняна против Армении, сообщают армянские СМИ. Речь о его жалобе по поводу своего ареста и заключения после событий 1 марта 2008 года, поданной в ЕСПЧ в 2010 году. Не прошло и 9 лет, как Евросуд решил вплотную заняться вопросом, направив правительству Армении, то есть самому Николу Пашиняну, несколько вопросов.

Адвокат премьер-министра Ваге Григорян рассказал ИА REGNUM, что после избрания на пост премьер-министра, Пашинян попросил передать ЕСПЧ позицию, согласно которой он отказался от жалоб по части причиненного ему морального и материального ущерба, а также понесенных расходов. Также Пашинян не будет требовать компенсации на последующих этапах дела, учитывая, что раскрытие истины со стороны ЕСПЧ в этом деле Пашинян будет рассматривать в качестве полной компенсации морального и материального ущерба, причиненного незаконным преследованием и длительным заключением в тюрьму.

Адвокат также поведал, что "раскрытие правды и осуществление правосудия по этому делу имеют решающее значение для демократического будущего Армении и формирования устойчивой культуры прав и свобод человека", и нынешний премьер-министр "будет продолжать настаивать на своих требованиях в той степени, в которой это будет служить упомянутым целям".

Отмечается, что фактически в ЕСПЧ сложилась беспрецедентная ситуация, когда подающий жалобу и ответчик в лице главы правительства страны является одним и тем же человеком. И некоторые армянские юристы уже предлагают использовать данное дело, разработав сбалансированный, надежный специальный механизм и создать реальный прецедент для всей семьи Совета Европы.

Странная ситуация. Если Пашинян не отказался от жалобы, но снял все свои требования, то какой смысл имеет данный иск и какой вердикт в данном случае должен вынести ЕСПЧ. Все это выглядит как срежиссированная ситуация, созданная для того, чтобы популист Никол смог еще раз выгодно продемонстрировать себя в профиль и анфас. В противном случае непонятно, почему после 9-летнего молчания Евросуд вдруг решил заняться той жалобой именно сейчас, а не при прежнем режиме, который нес прямую ответственность за события 1 марта.

А что касается прецедента "для всей семьи Совета Европы", то, думается, все члены этой "семьи", в том числе те, кто помогает Пашиняну в организации подобных шоу, "добрые" пожелания революций и беспорядков со стороны армянских юристов поняли правильно и будут очень стараться, чтобы эта странная ситуация так и осталась беспрецедентной.

Зульфугар Ибрагимов