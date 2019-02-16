Конфликт на бытовой почве не может навредить братским связям между азербайджанцами и чеченцами

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Москве произошел инцидент между местными азербайджанцами и чеченцами. Группа чеченцев напала на принадлежащее азербайджанцу кафе, произошла массовая драка со стрельбой. Посетители кафе вызвали полицию, которая задержала 20 самых активных участников инцидента.

Официальный Баку и Грозный уже отреагировали на ситуацию.

Как заявил АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, правительство Азербайджана расценивает инцидент как криминальное происшествие на бытовой почве и считает, что подобные факты не могут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил журналистам, что руководство ЧР знает об инциденте, "наши представители разбираются в подробностях конфликта и ищут зачинщиков разборки".

Напомним, что в ноябре минувшего года Азербайджан посетил с визитом президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, и на встрече с президентом Ильхамом Алиевым стороны говорили об исторических прочных дружеских связях двух народов.

Инцидент в кафе "Неолит" в Москве произошел на чисто бытовой почве и носил криминальный характер, тем не мене определенные круги делают попытки трактовать разборку как межнациональный конфликт, и подогревают страсти в СМИ и соцсетях.

"Новейшая история Азербайджана изобилует попытками внешних сил внести раздор в отношения между азербайджанским и другими народами, когда незначительные инциденты на бытовой почве или факты криминального характера трактуются заинтересованными сторонами как межнациональные конфликты", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По мере развития карабахского конфликта, отметил наш собеседник, подобные трактовки, навязываемые из вне, довольно часто дезориентировали общественное мнение вне Азербайджана относительно идущих в стране и связанных с ним процессов.

Велизаде подчеркнул, что, что произошло в Москве, это конфликт исключительно на бытовой почве с элементами криминала, и давать оценку происшествию должны правоохранительные органы. Однако налицо попытки представить случившееся как столкновение на межнациональной почве.

"Вокруг инцидента проводится "работа", к нему пытаются привязать невероятные истории, басни и легенды, проводить какие-то исторические аналогии, совершенно неприменимые к этой ситуации. Кстати, если говорить об истории, то она знает немало фактов, когда два народа приходили друг к другу на помощь и старались совместно отражать натиски врагов. В исторической памяти чеченского и азербайджанского народов сохранились истории о взаимном участии в отстаивании национальных интересов двух народов. Эта историческая память сегодня очень актуальна. О чем свидетельствует и визит в минувшем году в Баку Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который очень тепло отзывался о дружбе между нашими народами и помощи, оказанной в свое время Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым чеченскому народу", - сказал политолог.

По словам Велизаде, между Азербайджаном и Чеченской Республикой налажены прочные связи, и кому-то это явно не нравится. Поэтому сегодня любую вспышку насилия и конфликты на бытовой почве часто пытаются выдавать за нечто большее. "Однако мы это уже проходили и, вооружившись историческим опытом, не допустим, чтобы третьи силы в своих корыстных интересах разжигали новый конфликт на Кавказе", - резюмировал наш собеседник, добавив, что именно такую цель ставят перед собой те, кто в свое время стоял у истоков карабахского конфликта и надеются сегодня действовать по тем же лекалам.

Напомним, что в ходе визита в Азербайджана Рамзан Казыров на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым сказал: "Я рад, что у нас братские, дружеские отношения, мы развиваем культурные, спортивные, другие отношения, а самое главное, это - братские отношения. Потому что в самые сложные годы, не могу не вспомнить, Президент Гейдар Алиев помог, протянул руку помощи нашему народу и помогал до конца, поддерживал нас. Мы этого никогда не забудем".

Зульфугар Ибрагимов