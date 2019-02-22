Несмотря на то, что в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решения принимаются коллегиально, не секрет, что первой скрипкой структуры является Россия. ОДКБ создана вокруг нее, под нее и, в первую очередь, с учетом ее интересов. И именно Москва имеет решающее право голоса, хоть и негласно.

Понимая все это, трудно не удивиться тому факту, что вопрос назначения нового генерального секретаря организации уже который месяц остается нерешенным. И таковым он, судя по всему, останется еще год, до января будущего года, когда истекает право Армении на этот пост. Но и там нет никаких гарантий, что Ереван в отместку не станет вновь тормозить вопрос, выступая против передачи должности генерального секретаря Беларуси. Успешный опыт саботажа как способа достижения своих целей у армянской стороны уже имеется. Пашинян рискнул и у него получилось. Наверное, и сам не ожидал, что все будет так просто.

В организации уже смирились с тем, что до конца года ОДКБ останется без генерального секретаря. Такой вывод можно сделать из информации, полученной российским изданием "КомменсантЪ" из своих источников. "Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека", - сказал информированный источник "Ъ" в МИД РФ.

Напомним, что проблема возникла после неожиданного ареста летом прошлого года в Ереване генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Ереван вспомнил об уставе организации и отозвал своего представителя, что должен был сделать до демонстративного ареста только после того, как под давлением Москвы Хачатуров был освобожден под залог. Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по "делу 1 марта".

Никол Пашинян рассчитывал, что, отозвав Хачатурова, сможет сразу выдвинуть другого представителя от Армении. Но союзникам наглость и неуважение к организации армянской стороны не понравились. Думается, подобное поведение не понравилось бы и в НАТО, если бы Норвегия вдруг вздумала, не поставив в известностью союзников, возбудить дело и арестовать нынешнего генсека Столтенберга, бывшего своего премьер-министра. Учитывая ответственность участников и четкость процедур, в НАТО такое было бы невозможно. А ОДКБ оказалась беспомощна перед наглостью самого слабого и бесполезного своего члена.

Между тем, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на состоявшемся недавно брифинге подчеркнул, что кандидатуру белорусского кандидата Станислава Зася поддержали пять из шести членов ОДКБ. В том числе Россия.

"Надеемся, что сможем найти взаимопонимание. Ведь пост генерального секретаря международной военно-политической организации - это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться", - цитирует БЕЛТА.

В свою очередь, Зась сообщил журналистам, что руководство Армении пока не отвечает на его просьбу о встрече. На вопрос, можно ли принять решение без согласия Армении, Зась ответил, что в уставе (ОДКБ) предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом, но это не самый лучший вариант, конечно же. "Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы", - отметил он.

Эти слова кандидата от Беларуси вызвали истеричную реакцию в Ереване. Ранее на его заявление отреагировал МИД, а накануне по этому поводу высказался в беседе с Aravot.am зампредседателя постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Ованнес Игитян.

"Кто такой Зась? Я полагаю, что ответом будет - глава Совета безопасности Беларуси. Имеет ли право генеральный секретарь Совета безопасности какого-либо государства-члена ОДКБ говорить о том, как поступать руководителям стран, являющихся полноценными и полноправными членами Совета ОДКБ, есть ли у него такое право высказывать мнение, как должен решаться этот вопрос? Это входит в его компетенцию?" - заявил депутат, посоветовав Засю почитать регламент.

Такой хамский тон в обращении к выдвинутому на пост генсека кандидату от Беларуси говорит об озлобленности армянской стороны неудачной попыткой решить вопрос в свою пользу. В то же время это свидетельствует о намерении продолжать саботаж. Пашинян ранее уже заявил, что пост генсека на самом деле ничего не значит и Армении не нужен, из чего можно сделать вывод, что саботируется вопрос исключительно для получения морального удовлетворения. Это единственный способ показать свою значимость сильным оппонентам, потому что ни в какой другой ситуации голос Армении ничего не будет значить.

Азербайджан членом ОДКБ не является и в эту организацию не стремится ни в каком качестве. А последний скандал, спровоцированный Арменией, только подтверждает правильность этой позиции. Вопрос в другом - может ли считаться серьезной организация, деятельность которой так легко поддается саботажу и шантажу?

Зульфугар Ибрагимов