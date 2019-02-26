Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов завтра отправляется в Париж для участия в заседаниях комитетов ПАСЕ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент), передает Day.Az.

В комитете по правовым вопросам и правам человека будет заслушан доклад на тему "Борьба с отмыванием грязных денег", состоится обмен мнениями о деятельности НПО в странах-членах СЕ, о заседании подкомитета по правам человека, проведенном в Хельсинки, сотрудничестве на демократическом уровне с парламентом Марокко и пр.

На заседании комитета по вопросам политики и демократии на повестке будет вопрос роли и миссии ПАСЕ, а также будет рассмотрено сотрудничество ООН в рамках программы "Устойчивое развитие-2030", обсуждена ситуация в Сирии, ее влияние на соседние государства, проведен обмен мнениями о конференции, посвященной борьбе с международным терроризмом, которая будет проведена в апреле этого года в Санкт-Петербурге.

На заседаниях председатель парламентского комитета, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов выразит позицию страны в отношении обсуждаемых вопросов.

Визит завершится 6 марта.