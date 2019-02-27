Визит в Баку президента Грузии Саломе Зурабишвили поставил все точки над "и" в отношениях между нашими странами. Об этом говорят сегодня в экспертных кругах Азербайджана и Грузии.

Внимание на этом аспекте первого регионального визита новоизбранного президента Грузии сконцентрировано не случайно. Дело в том, что в последнее время наблюдаются серьезные попытки вбить клин между нашими странами и развести их по разные стороны основного пути развития региона. Надуманная повестка, связанная с наличием якобы проблем между Баку и Тбилиси, муссировалась в определенных кругах, в первую очередь армянских и проармянских.

Как считает азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, азербайджано-грузинские отношения давно не подвержены политической конъюнктуре и способны устоять перед подобными негативными моментами.

Эти отношения, отметил он в беседе с Day.Az, развиваются по своей траектории и формируют политический и геополитический климат в нашем регионе. Не случайно первые лица Грузии после избрания на пост один из первых зарубежных визитов совершают в Азербайджан.

"В Тбилиси прекрасно понимают ценность двусторонних отношений. Особенно когда речь идет о деятелях, имеющих отношение к внешней политике. Саломе Зурабишвили - не новичок во внешней политике, в международной политике, она - опытный дипломат, была главой МИД. Поэтому она отдает себе отчет в том, насколько важны двусторонние отношения для ее страны, для национальных интересов Грузии и поступательного развития грузинской экономики и общества", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Политолог отметил, что, к сожалению, в последние месяцы некоторые круги с подачи определенных сил в Грузии и армянской стороны начали муссировать тему якобы "угрозы" энергетического сотрудничества с Азербайджаном национальным интересам страны.

Эти спекуляции стали приниматься за чистую монету среди определенных кругов, что не могло не тревожить нашу общественность и азербайджанцев Грузии.

Неприятным моментом стало помпезное открытие после "реконструкции" памятника армянскому боевику. Да еще в Ахалкалаки, регионе, задействованном в международных проектах, инициируемых Азербайджаном.

"Сами грузинские политические деятели, которые знают цену двусторонним отношениям, выражали свое возмущение, говорили, что это не вяжется с национальными интересами Грузии. Эти моменты, конечно же, создали некоторый негативный фон вокруг двусторонних отношений. Но визит госпожи Зурабишвили поставил все точки над "и". Первые же заявления, сделанные главами государств в Баку, не оставляют сомнений, что происки наших врагов потерпели полное фиаско", - подчеркнул наш собеседник, добавив, что, конечно, было бы хорошо, чтобы нелицеприятные инциденты не повторялись и блокировались в своем зародыше. И чтобы памятник, которому не место на грузинской земле, был демонтирован.

По словам азербайджанского политолога, подобные инциденты - это точечные провокации, направленные конкретно против азербайджанских проектов, в которых участвует Грузия. Но наши страны все преодолеют и отношения будут развиваться в том темпе, в котором развивались до сих пор, резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева