Новруз Мамедов: Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан
Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан, сказал премьер-министр Новруз Мамедов, выступая в Милли Меджлисе (парламенте) с отчетом по итогам работы Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, 2018 год был богат знаменательными событиями и большими достижениями в общественно-политической и социально-экономической жизни Азербайджана.
Премьер-министр отметил, что на президентских выборах 2018 года азербайджанский народ переизбрал Ильхама Алиева на посту Президента, проголосовав за стабильность и развитие в стране.
Он подчеркнул, что в 2018 году решение нагорно-карабахской проблемы продолжало оставаться приоритетным направлением внешней политики Азербайджана, и до мирового сообщества было доведено, что решение этого конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Мамедов напомнил, что в прошлом году было торжественно отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики (АДР).
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