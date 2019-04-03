Апрельские бои являются примером героизма азербайджанской армии.

Об этом в среду на заседании совместной рабочей группы по правам человека в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана сказал руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сеидов сказал, что проведенная в апреле 2016 года операция по освобождению оккупированных земель Азербайджана, продемонстрировавшая мужество и героизм азербайджанской армии, была вписана в славные страницы истории страны.

Сеидов отметил, что Азербайджан посредством апрельской битвы направил месседж всему миру.

"Мы еще раз дали месседж как всему миру, так и оккупировавшим наши земли силам. Мы заявили, что наши земли будут освобождены. Апрельские бои доказали, что оккупанты будут выведены из нашей земли. Мы гордимся этим событием. Но вместе с этим мы испытываем и чувство скорби. Потому что во время операции стали шехидами героические сыны Азербайджана. Они отдали свою жизнь за территориальную целостность нашей страны, достойно выполнив приказ Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - сказал Сеидов.