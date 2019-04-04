Все выиграют от прочного мира в результате урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

"Только на прошлой неделе мы стали свидетелями позитивной встречи лидеров Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Расширение контактов на высоком уровне и значительное сокращение нарушений режима прекращения огня дают нам некоторую надежду на то, что процесс может продвинуться вперед", - сказала она.

Могерини отметила, что от прочного мира выиграют не только граждане Азербайджана и Армении, но и за пределами этих стран, потому что прочный мир поможет всему региону реализовать свой потенциал.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.