Муниципальные выборы в Турции вызвали в Армении нездоровое любопытство.

Анализируя их итоги, а особенно победу в ряде городов оппозиционных и прокурдских сил, в Армении уже строят планы, как лучше использовать сложившуюся ситуацию для себя. Армянским экспертам видится некий шанс усиливать позиции своей диаспоры в Турции, особенно в регионах компактного проживания курдского населения. В частности в Карсе и Измире, где, как известно, муниципальная власть досталась прокурдской партии. Эти два города волнуют наших соседей особенно. Потому что в этих регионах исторически проживают азербайджанцы, и их много по сей день.

Руководство Турции пытается изменить этнический состав приграничных с Арменией регионов Карс и Игдыр, заявил журналистам армянский аналитик Ваграм Петросян, ссылаясь на местную курдскую прессу.

"Турецкие власти заинтересованы в том, чтобы азербайджанцы, которые иммигрируют в страну, в том числе в поисках работы, селились именно там. Они довольно интенсивно и планомерно стимулируют их оседание именно в приграничных с Арменией районах", - заявил Петросян, посетовав, что серьезных исследований на тему азербайджанцев в Карсе и Измире не проводится.

Действительно жаль, что серьезных исследований касательно азербайджанцев, в большом количестве проживающих в указанных регионах Турции, нет. Но результаты таких исследований понравились бы армянам еще меньше, чем их сегодняшнее неведение.

Что же касается якобы "заселения" азербайджанцев на границу с Арменией, то мы попросили прокомментировать эти инсинуации армянского аналитика азербайджанского политолога, главу Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде.

Во-первых, отметил политолог, Турция - суверенная страна и вправе сама формировать свою демографическую политику и решать все связанные с этим вопросы.

Во-вторых, не армянам комментировать демографическую политику Анкары. Сама Армения вынашивает беззастенчивые планы искусственного увеличения численности армян на оккупированных территориях Азербайджана. Это азербайджанская земля, и заселение ее оккупантами, конечно, недопустимо, на что жестко указывает Баку, отметил Велизаде.

"Возмущение Азербайджана относительно заселения Карабаха совершенно оправданно. А чем оправданы претензии армянской стороны к Турции? В Игдыре и Карсе исторически проживают азербайджанцы. В последнее время демографическая ситуация меняется в пользу наших соплеменников, но этот прирост идет естественным путем.

А что касается целенаправленного размещения в этих регионах азербайджанцев... Как сам Ваграм Петросян вообще представляет себе массовое заселение азербайджанцев? Этот процесс может осуществляться только на добровольных началах, но дело в том, что наши граждане, выезжающие на работу в Турцию, предпочитают селиться в крупных городах, и турецкие власти на их решение повлиять не могут, даже если бы захотели. Кроме того, ни в Карсе, ни в Измире не проводится никакой поощрительной политики, которая могла бы привлечь наших соотечественников.

Эти регионы Турции очень разнообразны по этническому составу, и подбрасывать подобные мысли - значит, пытаться провоцировать национальную ненависть и вносить раздор", - сказал наш собеседник.

Ильгар Велизаде подчеркнул, что демографическая ситуация в нашем регионе опирается на объективные факторы. Хотят в Армении или нет, но они буквально окружены азербайджанцами. Азербайджанцы компактно проживают по соседству с Арменией на территории и Ирана, и Турции, и Грузии.

"Это реалии, которые армянская сторона рассматривает через своеобразную призму, вместо того, чтобы принимать во внимание", - отметил азербайджанский политолог.

Зульфугар Ибрагимов