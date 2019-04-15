Новруз Мамедов о роли Азербайджана в укреплении международного мира
15 апреля 2019 09:59 77
Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для внесения вклада в укрепление международного мира. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая сегодня на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку.
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