Новруз Мамедов: В оккупированном Карабахе создаются условия для наркотрафика
15 апреля 2019 12:48 157
Незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана создает условия для наркотрафика и других преступлений.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов сказал, выступая сегодня на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку.
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