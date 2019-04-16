В соборе Парижской Богоматери 22 апреля должна была состояться литургия в связи с очередной годовщиной надуманного "геноцида армян".

Президент Эммануэль Макрон 10 апреля подписал указ о провозглашении 24 апреля во Франции национальным днем памяти жертв "геноцида армян". Согласно указу, каждый год в этот день в Париже будет проводиться церемония.

Среди "торжеств" значилась и литургия в сгоревшем накануне знаменитом на весь мир соборе. Но не сложилось. Не судьба, значит. И в ближайшие годы сделать Нотр-Дам офисом армянского агитпропа, по-видимому, не удастся. По некоторым оценкам, восстановление потребует не менее десяти лет.

Экс-министр культуры Франции Жак Ланг заявил, что необходимо установить короткий срок в три года для восстановления поврежденного пожаром собора Парижской Богоматери, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я слышал вчера, что понадобится десяток лет, это шутка! Нужно дать себе короткий срок, как мы делали в прошлом для исключительных объектов. Нужно сделать то же самое и здесь, дать себе не 10-15 лет, а 3 года", - заявил агентству Ланг.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.