Армянское издание 7or.am утверждает, что в руки редакции попало письмо европейского дипломата-армянина, в силу своих профессиональных обязанностей имел доступ к материалам по итогам закрытой части встречи Никола Пашиняна с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Имя дипломата, само собой, не афишируется.

Как отмечает 7or.am, армянские СМИ публиковали лишь официальные пресс-релизы по встречам Пашиняна в Брюсселе в начале марта. Но умолчали о главном.

Согласно поступившему в редакцию издания письму, ситуация складывается следующая: Евросоюз выступает за последовательную имплементацию "Мадридских принципов", в силу чего в категорической форме протестует против признания сепаратистов Карабаха стороной конфликта. Федерика Могерини по этой причине запретила Пашиняну афишировать результаты его переговоров с президентом Азербайджана и велела придерживаться в контактах с Баку исключительно позиции, не предусматривающей включение Карабаха в переговорный процесс.

В Армении хотели бы считать этот "слив" дезинформацией. Однако заявления еврочиновников в ходе брюссельского вояжа Никола Пашиняна, не позволяют расслабляться.

Так, комисар Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан, отвечая в ходе совместной конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил: "Когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила за "полноценное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий".

Тезис о продолжении переговоров в рамках прежнего формата содержится и в последних заявлениях сопредседателей Минской группы. Стоит напомнить, что этот факт очень огорчает Ереван. Накануне встречи в верхах по Карабаху в Вене армянская сторона даже пыталась внести изменение в заявление сопредов, которое обычно готовится заранее. Как писало издание "Паст", именно этой задачей был обусловлен тайный визит министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Москву. Глава МИД попытался посредством сопредседателя от России внести в текст заявления немного смягчающих и более благоприятных тезисов. Но операция провалилась.

Анализируя эту ситуацию, 7or.am напоминает и об отказе властей поделиться информацией о содержании встречи в Вене даже с депутатами.

"От всего этого остается печальный осадок и вопросы. Действительно ли Пашинян так уж самостоятелен в своей внешней политике? И почему, говоря внутри страны о необходимости включить Карабах в переговоры, он абсолютно беззубо не заявляет об этом Президенту Азербайджана?" - задается вопросом армянское издание.

Может быть, это потому, что Никол Пашинян не хочет выглядеть клоуном? Может быть, он уже понял, что имеет дело со слишком сильным для него противником, и его слова о том, что начал переговоры "со своей точки", означают вовсе не то, что хотела бы думать зомбированная общественность?

Пусть критикующие своего премьера националисты подумают над этими вопросами.

Зульфугар Ибрагимов