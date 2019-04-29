На днях армянские СМИ сообщили, что компания "Газпром Армения" может подать заявку на повышение внутреннего тарифа на газ в 2019 году. Об этом заявил глава Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян.

"По закону у "Газпром Армения" есть такие полномочия, но это было бы нарушением предварительных договоренностей", - отметил Баграмян.

Помимо этого, глава КРОУ сообщил, что в корпорации рассматривают модельный подход формирования тарифа на газ с фиксированными параметрами на определенный период. По его словам, "Газпром" сформирует группу, которая в ближайшее время приедет в Армению для обсуждения с руководством страны. А до тех пор Ереван будет прилагать усилия для сохранения внутреннего тарифа за счет ресурсов компании "Газпром Армения".

Между тем, Россия и Армения обсуждают генеральную схему газоснабжения и газификации Армении до 2030 года. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Наши страны уделяют самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере. В проработке - как текущие, так и перспективные темы. К примеру, есть договоренность согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года", - сообщил Приходько.

Он также подтвердил, что до 1 июля 2019 года стороны проведут необходимые внутригосударственные консультации для заключения нового соглашения о формировании цен на поставки природного газа из РФ в Армению.

Отметим, что "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", является монополистом в поставках газа на внутренний рынок Армении.

Султан Керим