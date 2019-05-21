Лицо сегодняшнего российского ТВ, к сожалению, определяют скандалы с армянским подтекстом. Особенно по части политических ток-шоу некоторых каналов. Проплаченные сценарии, истеричные участники, хамы-ведущие, туповатая аудитория - все это вместе создает благоприятную почву для разведения армянской "рыбки" в мутной воде с целью ее последующего отлова в прямом эфире.

Мы уже как-то привыкли, что практически ни одно политическое шоу на российском ТВ не обходится без реверансов в армянскую сторону и камней - в нашу. Даже когда тема грызни никак не может касаться карабахского вопроса, хитроумные ведущие умудряются вернуть его, ловя момент. И тем более, если тема как-то согласуется. Например, касательно Украины.

Инаугурация нового президента этой страны Владимира Зеленского не оставила равнодушными некоторых российских теле-крикунов. В частности, небезызвестного Владимира Соловьева. Последний выпуск скандального шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" был посвящен именно этому событию.

Содержания грызни экспертов передавать не будем. А вот то, как "мастерски" вернул Вова в дискуссию тему Карабаха, не отметить просто невозможно.

Соловьев хамил украинским участникам с самого начала и до конца. Но этого ему показалось мало. Никакое хамство в адрес Украины не может дать полного удовлетворения, если не будет повода доставить радость армянским спонсорам. И Соловьев его виртуозно нашел. В самый разгар разборок он обратился к украинскому политологу Владимиру Ковтуну с неожиданным вопросом: "Чей Карабах?" Причем повторил его неоднократно, перекрикивая всех и демонстрируя, что, не получив на него ответ, продолжать передачу не будет. Ответ был вполне ожидаемым и четким: "Азербайджану". У ведущего аж челюсть задрожала от возмущения. Надеясь завалить противника одним ударом, он проявил еще большую неадекватность, поинтересовавшись у Ковтуна, а разделяет ли такую позицию Украины Пашинян...

Вообще-то, украинской стороне по определению должно быть наплевать на то, как относится к ее позиции по Карабаху Никол Пашинян и все армянство в целом. Украина и Азербайджан переживают аналогичные проблемы, их территориальная целостность нарушена, и вполне естественно, что Киев поддерживает Баку. Странно, что Владимир Соловьев рассчитывал на другой ответ.

"И что, Пашинян согласен с такой позицией Украины?" - возопил ведущий. На этот аргумент украинский политолог ответил убийственно, заметив, что эту позицию поддерживают около двухсот стран.

Этот ответ украинца не понравился Соловьеву еще больше, чем предыдущий. И он решил добить оппонента жалкими подробностями о "героическом подвиге армянского народа" и пролитой сепаратистами крови в карабахской войне. Прозвучало это до такой степени неуместно и отвратительно, что карабахская тема была быстро замята и потонула в продолжившейся дискуссии. Даже крикливой российской стороне не захотелось ее продолжать, и ничего с этим поделать Соловьев не смог.

Но свою работу он сделал и свою "сахарную косточку" от хозяина получит.

И все же позволим себе разбавить "армянскую кровь" и напомнить проармянским истерикам с российских ток-шоу, что "героический подвиг армянского народа" - это этнические чистки азербайджанцев, уничтожение коренного населения Карабаха, которое до начала конфликта пылинки сдувало с бедных бездомных армянских соседей, которых когда-то приютило на этой земле. Да, Соловьев прав, действительно нужно немало "геройства", чтобы выжигать глаза детям и вспарывать животы беременным. На такое не у каждого смертного хватит духу.

Это действительно "подвиг", благодаря которому армянские головорезы ныне пребывают в Армении в статусе героев. А обезображенные пропагандой армянские школьники хотят быть похожими на них...

Зульфугар Ибрагимов