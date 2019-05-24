Предъявляя претензии странам-участникам ОДКБ и выражая обеспокоенность в связи с продажей некоторыми из них оружия Азербайджану, военно-политическое руководство Армении показывает свою политическую безграмотность, а также признает свое полное бессилие.

Об этом сказал в беседе с Day.Az полковник запаса Ильгар Алиев, комментируя претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Отметим, что выступая на прошедшем в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, он заявил: "Мы являемся союзниками в рамках ОДКБ и имеем обязательства в рамках ОДКБ. То, что касается белорусского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей".

По мнению Ильгара Алиева, эти надрывные обвинения Мнацаканяна в сторону членов ОДКБ, в частности России и Беларуси, не имеют отношения к дипломатии, а напоминают действия капризного иждивенца.

"Эти уличные политики думают, что те формы и методы борьбы, которые они применяли на улицах, применимы и в отношении членов ОДКБ. Они не отдают себе отчета, что ни Россия, ни Беларусь - это не часть армянства. На заседании СМИД в Бишкеке Армения потерпела поражение, так как кандидатом в генеральные секретари был общим решением выдвинут Станислав Зась, которого отвергала армянская сторона. И Мнацаканяну ничего не оставалось для вдохновения, кроме как выразить обеспокоенность в связи с продажей вооружения", - сказал наш собеседник.

Полковник запаса подчеркнул, что страны ОДКБ уже не раз давали понять Армении, культурно и дипломатично, что у нее нет причины для беспокойства и не нужно вовлекать организацию в карабахскую проблему. Члены ОДКБ, исходя из принципов международного права, а также принимая во внимание заявления по этой проблеме глав Азербайджана и Армении, четко осознают, что Азербайджан не собирается воевать ни с Арменией, ни с ОДКБ. Со всех трибун официальный Баку заявляет, что как и любое государство, Азербайджан имеет полное право восстановить свою территориальную целостность.

"Важно, что все страны-члены ОДКБ признают территориальную целостность Азербайджана, а Карабах - как неотъемлемую часть нашей страны. Ясно также, что Азербайджан не собирается воевать с Арменией, а намерен провести антитеррористическую операцию на своих собственных территориях. Так что вся обеспокоенность Еревана насчет продажи Азербайджану оружия членами ОДКБ не засуживает серьезного отношения, потому что оружие это Армении не грозит", - подчеркнул Алиев.

Наш собеседник также напомнил, что при принятии Армении в ОДКБ и ЕАЭС была оговорка, что Карабах не может быть предметом обсуждения при решении того или иного вопроса внутри организации. Похоже, новые власти Армении об этом позабыли.

За всем этим стоит только одна цель, считает Ильгар Алиев, - вовлечь любыми путями страны ОДКБ в эту проблему и сделать их соучастниками политики агрессии против Азербайджана.

"Но в ОДКБ все это прекрасно понимают. В ОДКБ также прекрасно понимают, что лучше иметь в союзниках сильного и экономически развитого союзника в лице Азербайджана, чем содержать иждивенца в лице Армении. Так же в ОДКБ знают, что при возникновении проблем у членов организации Армения не в состоянии им чем-то помочь, а вот Азербайджан не то что сможет, но и реально помогает.

Так что страны-члены ОДКБ и в дальнейшем будут продавать вооружение, а Азербайджан, несмотря на обеспокоенность Армении, будет его покупать", - резюмировал полковник запаса.

Лейла Таривердиева