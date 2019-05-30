В армянских СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Никол Пашинян решил прервать визит в Казахстан, где находился для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, и вернуться в Армению. Согласно распространившимся сведениям, в Нур-Султане президент РФ Владимир Путин не пожелал встретиться с Пашиняном. Кроме того, согласно СМИ, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил ордена всем главам стран ЕАЭС, кроме Пашиняна.

Комментируя Panorama.am эти сообщения, пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян заявил, что никакой встречи с Путиным не планировалось.

"По очереди выполняя все пункты повестки, премьер продвигается вперед. Принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, обеспечив подписание всех документов и достижение соглашений, выступив также с заявлением для прессы и приняв участие в официальном обеде. Очень успешный визит", - сказал Карапетян.

Отметим, что слухи, распространявшиеся после различных визитов Пашиняна и членов его команды, в большинстве случаев в конце концов оправдывались. Поэтому не будем торопиться с выводами. Тем более, что ордена из рук президента Казахстана армянский премьер действительно не получил...

Султан Керим