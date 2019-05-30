Участие Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС в Казахстане еще долго будет аукаться ему негативом. Армянские СМИ уже разложили по полочкам все его просчеты и неудачи в ходе визита в Нур-Султан. Казалось бы, достаточно, но Пашинян сам дает такой богатый материал для критиков, что не заметить его проколов невозможно.

Издание shame.am написало об очередном ляпе премьера.

Сегодня выяснилось, что народный премьер-министр Никол Пашинян - полный невежа, пишет издание. Находившийся с рабочим визитом в Казахстане Никол Пашинян в столице Нур-Султане встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которому сказал: "Спасибо, Нурсултан Абишевич. Конечно, очень рад видеть вас и посетить вашу страну, столицу, которую Вы построили. Вы политический лидер, который символизирует целую эпоху. Вы упомянули, что еще в советское время Вы были лидером Казахстана. Вы были одним из лидеров, подписавших Беловежское соглашение, после этого вы приняли участие в процессе создания СНГ, затем вы приняли активное участие в создании ОДКБ. Армения является членом СНГ и учредительным членом ОДКБ. Всем известно, что именно вы предложили идею евразийской интеграции".

Как замечает shame.am, Никол Пашинян говорил еще кое о чем, но это не столь существенно. В данном случае существенно то, что Никол Пашинян не знает, что Беловежское соглашение подписали Россия, Беларусь и Украина 8 декабря 1991 г. На основании Беловежского соглашения де-юре распался Советский Союз, а Назарбаев не только не подписался под соглашением, но и был против него.

В связи с этим ляпом издание советует Пашиняну работать над собой. Учиться никогда не поздно и не нужно переоценивать собственные возможности. "Кроме того, мы понимаем, что текст выступления писал не Никол Пашинян. Его написал один из крокодиловедов, безграмотных ублюдков во власти, однако это не смягчает возникший позор. Нам остается лишь констатировать, что Никол Пашинян начал позориться на международной арене", - подчеркивает shame.am.

Султан Керим