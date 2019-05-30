"Арсенал" проиграл "Челси". Случилось то, что должно было случиться, потому что все последние недели, предшествовавшие финалу Лиги Европы в Баку, клуб занимался чем угодно, только не футболом. Футболистов с армянской подачи втянули в грязную игру, и разгромный результат не заставил себя ждать. Не потому, что на поле не было Мхитаряна, а потому, что никогда не следует мешать спорт с политикой. Это плохо кончается.

Конечно, в современном мире политика присутствует везде, но следует знать границы и уметь нормировать ее порции. "Арсенал" свою норму превысил и не попал в Лигу чемпионов. Игра в Баку была единственным шансом, и "канониры" его потеряли. 4:1 - это, знаете ли, серьезный удар для имиджа такого именитого клуба.

Чтобы со своей стороны не мешать спорт с политикой, вначале поговорим о футболе.

Приобретя в январе 2018 года у "МЮ" Генриха Мхитаряна, "Арсенал" приобрел проблему на свою голову. Особой результативности армянский игрок не продемонстрировал и больших побед своей команде не принес, зато благодаря ему клуб оказался в центре скандала и лишился Кубка.

Кстати, как сообщали спортивные сайты еще в марте, "Арсенал" решил летом избавиться от Мхитаряна и на вырученные от трансфера деньги укрепить другие фланги своей команды. Сообщается, что армянский футболист не прижился на "Олд Траффорд" и стал относительным разочарованием для "Арсенала".

Не исключено, что клуб позволил втянуть себя в армянскую истерику с целью набить цену Мхитаряну, повысить интерес к нему со стороны других платежеспособных клубов. Но, думается, скандал вряд ли положительно повлияет на "рыночную" стоимость армянского полузащитника. Скорее наоборот.

Повторим еще раз - не надо мешать спорт с политикой, главная задача футболиста - забивать голы, а не участвовать в пропагандистских шоу. Перед приездом в Баку игроки "Арсенала" были неправильно мотивированы, создавалось впечатление, что основной целью их участия в финале является демонстрация поддержки Генриху Мхитаряну. Планировались провокации, которые были пресечены благодаря вмешательству УЕФА. Был наложен жесткий запрет на акции в поддержку Мхитаряна и прочие манифестации, нарушение которого могло грозить даже дисквалификацией. Футболистам пришлось отказаться от намерения выйти на тренировку в Баку в футболках с портретом армянского игрока. А легенда английского футбола Гари Линекер, как пишут армянские СМИ, предложил футболистам "Арсенала" в случае победы в финале ЛЕ отпраздновать ее в этих самых футболках. "Если "Арсенал" сегодня победит, будет приятно увидеть каждого игрока в футболках Мхитаряна при получении трофея", - написал он на своей странице в Twitter.

Мда, не удалось Линекеру увидеть коллег Генриха не только с его портретом на груди, но и с Кубком в руках. Провокациями в спорте, в футболе в частности ничего не доказывается. Доказывать надо голами, а игроки "Арсенала" весь финальный матч только тем и занимались, что вытаскивали мяч из своих ворот.

А теперь перейдем от футбола к политике.

Армянская пропаганда и подконтрольные ей круги в Европе сделали все, чтобы испортить Мхитаряну, болельщикам и "Арсеналу" спортивный праздник. Поддавшись истерике, многие британцы сдавали билеты. Спортивные комментаторы с неустойчивой психикой подливали масла в огонь своими эмоциональными твитами и статусами в соцсетях, которые внимательно отслеживались армянской стороной и выбрасывались в информационное поле. В результате в общем-то не проблемная ситуация превратилась в чуть ли не общеевропейскую проблему.

У многих возникает вопрос: действительно ли Мхитарян так боялся ехать в Баку? Действительно ли он верил, что в аэропорту его ждут с ручными пулеметами, а с трибун в него полетят гнилые помидоры?.. Чушь. Ни во что такое армянский игрок, конечно, не верил. Не он один из армянских спортсменов приезжает в Баку, и ему тоже были даны все гарантии безопасности, подтвержденные Азербайджаном на самом высоком уровне, а также УЕФА.

Кстати, пока Генрих под присмотром агитпропа раздавал трусливые комментарии журналистам, в азербайджанской столице спокойно проводили время гимнасты с армянскими фамилиями, не чувствуя к себе никакого повышенного нездорового внимания.

Примечательно, что в это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян откровенничал в своем Facebook-е: "Вернувшись из Нур-Султана, поговорил по телефону с Генрихом Мхитаряном и выразил ему поддержку в преддверии сегодняшнего матча "Арсенал"-"Челси", в котором Генрих не может принять участие из-за расистской позиции Баку. Я сказал Генриху, что мы восхищаемся им и гордимся. Всем сердцем и всей душой с ним и рядом с ним".

Армянский агитпроп в последнее время все чаще использует такое понятие, как расизм, в отношении нашей страны. Разбрасываясь подобными надуманными обвинениями в адрес противника, армянская сторона пытается отвлечь внимание от таких реалий, как армянский расизм и армянский фашизм. Об "азербайджанском расизме" в контексте истории с Мхитаряном говорили МИД, премьер, прочие официальные лица, демонстрируя свою безграмотность.

Согласно определению расизма, которое можно найти в столь любимой нашими соседями Википедии, это - совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.

Ничего не напоминает? Правильно, словно списано с принятой армянством идеологии - пропаганда преобладания "арменоидной" (придумано не нами, а армянскими учеными) расы над прочим человечеством, чистота "армянского гена" и тому подобное. Так что политика расизма заложена в самой национальной армянской идее и, соответственно, в государственной политике нынешней Армении. Когда глава мононационального государства говорит о расизме, это... ну, как бы сказать помягче... это просто неприлично.

Генрих Мхитарян, ставший в последнюю пару недель средоточием "чести и совести армянского народа", просто глупец, позволивший загнать себя в ловушку. Ему повезло вырваться из душного националистического и откровенно расистского армянского "рая" под названием Армения, зачем же портить свой имидж? Устроенный скандал - это большой минус для него как игрока, потому что, думая о покупке армянского полузащитника, тот или иной клуб теперь обязательно будет принимать во внимание историю с финалом Лиги Европы. "Арсенал" позорно проиграл из-за скандала вокруг Мхитаряна, а не из-за его отсутствия, это ясно всем и вряд ли кто-то желает такой участи для себя.

Излишне говорить, какую реакцию демонстрируют с сегодняшнего утра армянские и проармянские СМИ. За что-то обиженные, кем-то недовольные вытаскивают из соцсетей самые негативные отзывы, чтобы сгладить позитивное впечатление, которое оставил у иностранных болельщиков и спортсменов Баку и сама организация финала ЛЕ. Не будем отрицать - устроенное пропагандистское армянское шоу стало ложкой дегтя, но испортить праздник футбола она все-таки не смогла.

Баку не проиграл, не проиграл и футбол. Проиграл Генрих Мхитарян и его команда, для которой эти игры в политику должны стать хорошим уроком.

Зульфугар Ибрагимов