Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Глава Туркменистана отметил, что сегодня отношения между двумя странами развиваются весьма успешно благодаря наличию огромного потенциала и готовности к расширению взаимовыгодного партнерства.

Как подчеркнул глава государства, это сотрудничество опирается на давние традиции дружбы и братства туркменского и азербайджанского народов, общность духовных и культурных ценностей, приверженность принципам миролюбия и гуманизма в международных вопросах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вынесенным на повестку дня нынешнего заседания Совета глав правительств СНГ.

Собеседники обсудили различные направления двусторонних отношений, отметив наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнёрства в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

В связи с этим отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создаёт оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента.

Географическое положение двух стран, издревле связанных маршрутом Великого Шелкового пути, также выступает благоприятным фактором для успешного приумножения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам.