18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков.

Об этом сообщает Day.Az.

Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.

Помимо этого, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.

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