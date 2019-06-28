МИД Армении произвел очередное неадекватное назначение на пост дипломатического представителя страны за рубежом. На этот раз скандал вызвало назначение посла в Узбекистане.

Как известно, в Узбекистане до сих пор не было армянского посольства, так как Ташкент при прежнем президенте страны придерживался очень жесткой позиции в отношении армянской оккупации азербайджанских территорий. При новых властях отношение к Еревану несколько смягчилось, в связи с чем МИД Армении назначил таки своего первого посла. Правда, тот пока что осуществляет "дипломатическую миссию" в Ереване.

Дипломатические назначения армянского МИДа нередко вызывали скандалы при прежних властях. Ожидалось, что при новых отношение к кандидатурам лиц, представляющих Армению за рубежом, изменится. Но назначение Арама Григоряна послом в Узбекистане поставило все точки над "i".

По информации сайта irevanaz.com, помимо того, что Григорян перешагнул пенсионный возраст, за ним водятся серьезные грешки и ляпы, которые должны были бы давно лишить его права называться дипломатом.

О похождениях Арама Григоряна в бытность его послом Армении в Туркменистане, можно узнать из обнародованной Wikileaks телеграммы временного поверенного в делах США в этой стране Ричарда Хогланда.

В мае 2007-го года во время приема в посольстве Армении по случаю Дня Победы разразился международный скандал. Как пишут СМИ, Григорян откровенно заявил послу Германии в Туркменистане Гансу Мондорфу, что как представителю побежденной нации тому не позволено сидеть рядом с представителями стран-победительниц. А чтобы тот не подумал, что он шутит, на самом деле выделил Мондорфу место отдельно от всех. Само собой, это вызвало возмущение немецкого дипломата и его обращение в МИД Германии.

После официального протеста Германии Армении, Арам Григорян был отозван с поста посла, который он к тому времени занимал уже 11 лет. В процессе отзыва, Григорян организовал свой прощальный ужин, где напившись в стельку, пожаловался Хогланду на руководство МИДа, столь резко отозвавшего его в страну. Однако, к удивлению дипкорпуса, через несколько недель Арам Григорян вновь объявился в Ашхабаде, чем заслужил себе прозвище посол-бумеранг. Он и не скрывал, что приехал с разрешения своего руководства, чтобы уладить оставшиеся нерешенными бизнес-вопросы в столице Туркменистана. По информации Ричарда Хогланда у Арама Григоряна была сеть кебабных забегаловок в Ашхабаде, а также возможно имелись несколько притонов.

Та же самая телеграмма Ричарда Хогланда во всей яркости раскрывает имидж Арама Григоряна среди представителей дипкорпуса в Туркменистане. Над его тягой к компьютерным играм не подтрунивал только ленивый, а когда во время его прощального ужина нужно было сказать тост в отношении Григоряна, его коллеги послы уклонялись от этой "чести" как могли.

Одним словом, назначение такого посла в Узбекистан можно оценивать как оскорбление для узбекской стороны.

Зульфугар Ибрагимов