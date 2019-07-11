В 2019 году 34 города и района Азербайджана обеспечивают самофинансирование, не получая дотаций из центра.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете "Азербайджан" под заголовком "Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Более 50 процентов порядка 1,9 миллиона рабочих мест, открывшихся за последние 15 лет, приходится именно на долю регионов, что является наглядным олицетворением успехов региональной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева".

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