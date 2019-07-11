В 70-х годах во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете "Азербайджан" под заголовком "Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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