https://news.day.az/politics/1136920.html Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете "Азербайджан" под заголовком "Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию".
Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана
В 70-х годах во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики.
Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете "Азербайджан" под заголовком "Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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