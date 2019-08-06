Наверное, многие помнят о скандале, разразившемся после визита в Иран премьер-министра Армении Никола Пашиняна 27 февраля. В ходе визита Пашинян встретился по традиции с представителями местной армянской общины, пофоткался с ними и немедленно выложил фото в соцсети. И все бы ничего, если бы не транспарант, развернутый на заднем фоне селфи.

Пашинян, воодушевленный встречей с иранскими армянами в тегеранском спортивно-культурном Союзе "Арарат", сделал селфи и сразу же опубликовал его.

Плакат с надписью "Карабах - это Армения и все!", прикрепленный к стене спортивно-культурного союза "Арарат", попал в кадр и, как пишет Hetq.am, создал проблемы для иранских армян.

Азербайджанцы Ирана распространили это селфи в социальных сетях, что стало темой для серьезных обсуждений и почвой для антиармянских брожений в Иране, вследствие чего жизнь и деятельность иранских армян оказались под строгим контролем иранских спецслужб.

Сейчас иранские армяне для инициирования или осуществления какого-либо мероприятия должны детально представить программу правительству, спецслужбам и только после одобрения осуществить ее.

Это наиболее остро ощущается в Тебризе, Урмии и прилегающих населенных пунктах, преимущественно населенных азербайджанцами.

Так, 24 июля в армянской церкви Св.Степанос должна была состояться литургия, на которую были приглашены гости. Об этом были проинформированы представители спецслужб, которые тщательно допросили всех о предстоящем мероприятии, пишет Hetq.am.

Таким образом, Никол Пашинян еще раз продемонстрировал свою политическую и дипломатическую некомпетентность. Будь он более дальновиден, более осведомлен в вопросах международной политики и о внешних приоритетах Тегерана, он обратил бы внимание на провокационную надпись и постарался, чтобы она не попала в кадр, даже если он с ней полностью согласен.

Но Пашиняну не хватило, пардон, ума, в результате чего в пикантном положении оказались местные армяне. Впрочем, это даже к лучшему - теперь диаспора сто раз хорошо подумает, прежде чем планировать следующую провокацию.

Зульфугар Ибрагимов