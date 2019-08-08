Министерство иностранных дел Армении обиделось за Пашиняна. Ведомство выступило с заявлением, в котором попыталось заступиться за премьер-министра и отбелить его скандальные высказывания касательно карабахского конфликта, прозвучавшие на митинге в оккупированном Карабахе.

Не очень адекватный по содержанию армянский "ответ Чемберлену" последовал за заявлением МИД Азербайджана.

Накануне внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с заявлением, в котором отмечается, что премьер-министр Армении озвучил совершенно далёкие от реальности популистские заявления, что демонстрирует степень его неосведомленности о происходящем в регионе и мире в целом, а также его слабости как политика.

Агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью многолетних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и являются сильным ударом по переговорному процессу.

В заявлении МИД Азербайджана отмечено, что руководство Армении посредством пустых посулов занято самообманом и введением в заблуждение народа Армении.

"Ответственность за всю напряженность в регионе, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей, ставших жертвами политики этнических чисток, нанесение удара по урегулированию конфликта мирным путем и сложившуюся таким образом обстановку всецело лежит на Армении", - сказано в заявлении азербайджанского МИДа.

Оскорбленный в лучших чувствах МИД Армении попытался встать на защиту премьера-неудачника. Однако возразить по существу аргументов у армянской дипломатии не нашлось, поэтому она занялась оскорблениями, обвинив азербайджанскую сторону в "неспособности сохранять приверженность основным правилам приличия и благопристойности, нормам цивилизованного поведения" и тому подобном.

Дальше в ответном заявлении следуют набившие оскомину тезисы, изобретенные Пашиняном и совершенно нежизнеспособные в реалиях существующего три десятилетия конфликта. Например, уже высмеянный обеими сторонами тезис о том, что решение конфликта должно быть в интересах Армении, Карабаха и Азербайджана. Никол Пашинян считает столь несерьезное заявление гениальной находкой.

Дипломатическое ведомство Армении утверждает, что "власти Азербайджана не в состоянии понять контекст и содержание выступления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна". Почему же не способны? И контекст, и содержание выступления армянского премьера не содержали никакой тайны. Сказанное было ожидаемым и выдающим до неприличия примитивное политическое мышление главы Армении.

Армянский МИД считает, что нам не понять "продвижения всеармянской повестки единства" Армении с диаспорой, а тем более с оккупированным ею Карабахом. Можно ли рассматривать такие претензии как адекватные? Азербайджану нет никакого дела до гешефта Еревана с диаспорой. Но когда в эти нездоровые отношения пытаются втянуть и оккупированные территории, понимания с азербайджанской стороны ждать не стоит. К тому же, МИДу Армении лучше других известно, что никакого "единства" нет и никогда не существовало. Армянство - это гибрид, скрещенные части которого так и не смогли срастись окончательно.

Что же касается "контекста и содержания" выступления Пашиняна, затрагивающего карабахский конфликт, то тут армянский премьер высказался недвусмысленно и конкретно. Он прямо заявил, что Нагорный Карабах оккупирован Арменией и является ее "частью", и для окончательного достижения этой цели необходимо вернуть на повестку "миацум" тридцатилетней давности. Проще говоря, Ереван времен Пашиняна решил сменить тактику и просто взять и присоединить в своих фантазиях оккупированные территории к Армении. Но при этом хочет, чтобы в Азербайджане этого не заметили.

Может быть, Никол имел в виду что-то другое? Или, возможно, он не хотел, чтобы его поняли правильно? Так бы сразу и говорили. Премьер-министр Армении достаточно косноязычен и даже в его собственной стране его понимает не каждый. Например, политолог Степан Даниелян написал на своей странице в Facebook, что "пытаться понять "премьера от народа" - трудное дело, но это его проблема".

Вероятно, МИД Армении тоже не понял сказанного Пашиняном в Ханкенди до конца, потому и обиделся на справедливые пощечины от азербайджанских коллег.

Остается только посоветовать внешнеполитическому ведомству соседней страны не растрачивать ресурсы и эмоции понапрасну, а подготовиться к серьезному давлению, которое ждет Армению в переговорном процессе после неосторожных фантазий Никола Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов