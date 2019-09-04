АЗЕРТАДЖ и израильское новостное агентство Tazpit приступают к сотрудничеству в области обмена информацией и медиатехнологий, сообщает Day.Az.

На проведенной в Баку встрече между председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым и учредителем и исполнительным директором агентства Tazpit Амоцем Эялом были обстоятельно обсуждены вопросы налаживания связей и их перспективы. Отметив, что Азербайджан и Израиль связывают тесные культурные, исторические узы, Аслан Асланов сказал, что в настоящее время наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Было подчеркнуто, что все это также создает большие возможности для партнерства в области информации. Была выражена уверенность в том, что обмен информацией из первоисточника будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами во всех направлениях.

Подчеркнув, что агентство придает большое значение партнерству с АЗЕРТАДЖ, исполнительный директор Tazpit Амоц Эял сказал, что это сотрудничество будет полезным с точки зрения более близкого ознакомления наших стран друг с другом. "Будучи первым новостным агентством Израиля, Tazpit распространяет информацию по всем сферам жизни страны. Несмотря на то, что агентство является новосозданной медиа-структурой, оно активно внедряет медиатехнологии", - отметил Амоц Эял.

Затем состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству. Документ, подписанный председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым и учредителем и исполнительным директором агентства Tazpit Амоцем Эялом, предусматривает обмен новостями, фото- и видеоматериалами, сотрудничество в области кадровой подготовки и медиатехнологий. Согласно договоренности, агентства ежедневно будут осуществлять обмен информацией.

На встрече с журналистами АЗЕРТАДЖ Амоц Эял сказал, что подписанный сегодня документ является первым официальным договором Tazpit с иностранным информационным агентством. Он отметил, что АЗЕРТАДЖ был выбран в качестве первого партнера неслучайно. А.Эял подчеркнул, что этот выбор был обусловлен тем, что АЗЕРТАДЖ председательствует во Всемирном конгрессе новостных агентств, объединяющем свыше 100 агентств, Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, налаживает партнерские связи с авторитетными новостными агентствами. В основном же на это повлиял высокий уровень отношений между Израилем и Азербайджаном.

На встрече также говорилось о мультикультуральной среде в Азербайджане, о том, что азербайджанский и еврейский народы исторически проживали здесь в условиях мира, о современных медиа и тенденциях развития журналистики.