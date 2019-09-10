То, о чем руководство ОДКБ говорит еще с прошлого года, начало обретать законодательные очертания.

В парламенте Армении обсуждается проект о ратификации Второго протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в соответствии с которым в ОДКБ вводятся институты партнерства и наблюдателей.

Оба статуса могут быть получены той или иной страной, или организацией только на основе консенсуса - согласия всех членов ОДКБ.

Как и ожидалось, обсуждения были посвящены больше Азербайджану, чем вопросу поправок как таковому. Вопрос гипотетического присоединения нашей страны к ОДКБ в том или ином статусе является кошмаром Еревана. Несмотря на неоднократные заявления из Баку об отсутствии таких намерений, невзирая на все оговорки и пункты устава, тревога не оставляет наших соседей, что показали и прошедшие во вторник обсуждения.

Депутаты занимались тем, что либо успокаивали друг друга, либо предрекали "апокалипсис" в случае принятия поправок.

"Азербайджан, не будучи членом ОДКБ, имеет в этой организации более весомое присутствие, чем Армения, которая является членом ОДКБ", - заявил депутат Арман Бабаджанян.

Как пишет Panorama.am, по его словам, это присутствие обеспечивают для Азербайджана члены организации - Беларусь и Казахстан. А единственным союзником Армении остается пока что только Россия. Но та "исполняет свои союзнические обязательства с Арменией, исходя из политической и геополитической конъюнктуры. В то время как, по словам депутата, Армения во имя России готова на все, даже за счет государственных интересов Армении".

"Мы даем России всё, ничего не получая взамен. В таких условиях любая связанная с ОДКБ деятельность, действия всего лишь усугубляют наше состояние как страны, обслуживающей интересы России за счет достоинства и суверенитета Армении... Мы продолжаем оставаться в ОДКБ и обслуживать интересы этой структуры только для того, чтобы Россия вдруг не наказала бы нас", - сказал Бабаджанян горькую правду.

Депутат от правящего блока "Мой шаг", председатель постоянной комиссии по внешним связям Рубен Рубинян был более оптимистичен.

"Армения - суверенное государство, и не скована в вопросе защиты своих интересов в каких-либо внешнеполитических отношениях", - заявил он в ответ на нытье Бабаджаняна.

Это тот самый Рубен Рубинян, возглавляющий делегацию Армении в ПАСЕ, который в июне в ходе голосования по резолюции о возвращении российской делегации в Ассамблею проголосовал против. Это была демонстрация "суверенитета" и "защиты своих интересов" в действии. Но продержался Рубик джан не долго - уже через пару часов ему пришлось извиняться и объяснять свое голосование против Москвы техническими неполадками.

"Азербайджан не будет наблюдателем или партнером в ОДКБ, поскольку Армения не обеспечит консенсус. Все очень четко. Я опять призываю вас отложить в сторону домыслы о забитости и неспособности Армении, и начать руководствоваться доводами о суверенности, размерах Армении и способностью защищать собственные интересы", - заявил Рубен Рубинян.

Армянский депутат предложил коллегам сосредоточиться на том, что не прибавит оптимизма, а только усилит депрессию у того же Бабаджаняна. О какой суверенности говорит Рубинян? Армения является форпостом крупной державы, по указке которой приседает, делает наклоны и отжимания. Даже оптимист Никол Пашинян понял всю несерьезность и бесперспективность борьбы с таким статусом Армении.

О способности защищать собственные интересы армянскому депутату было бы лучше совсем помолчать. Хотя все зависит от того, что именно он имел в виду. Если Рубинян говорил об Армении как о серьезном государстве, способном сказать на мировой арене свое слово и имеющем авторитет, то этот портрет не соответствует армянским реалиям. Другое дело, что у этого слабого и не привязанного ни исторически, ни экономически к региону государства действительно имеются большие возможности проталкивания армянских интересов посредством богатой диаспоры и влиятельного лобби. Тут с Рубиняном не поспоришь.

Армянская диаспора и лобби натворили много зла, но в последние годы Азербайджан в большинстве случаев успешно нейтрализует армянский лоббинг, обходящийся диаспоре в миллионы. Самое главное, что используется для этого недоступное для Армении "оружие". А именно, международный авторитет, реальный суверенитет и независимость в принятии решений, значимость для региона и тому подобное.

Что касается размеров... В своих международно признанных границах Армения - это фактически аппендикс региона, постоянное же желание наших соседей расшириться идет в разрез международному праву и не может получить признания. Правда, Пашинян недавно попытался поставить мир перед фактом и заявил о самовольном расширении границ Армении за счет оккупированных территорий Азербайджана. Вероятно, Рубен Рубинян намекал именно на этот нелицеприятный момент из биографии своего босса. Однако ему не следует забывать, что за такое незнание политической географии премьер-министр уже получил и продолжает получать подзатыльники даже от союзников.

Так что размеры Армении обсуждать не имеет никакого смысла. Даже больше - подобные обсуждения, а тем более практические действия, могут в недалеком будущем привести к сокращению их, этих самых размеров.

Последнее, кстати, должно волновать и побуждать хорошо себя вести наших соседей гораздо больше, чем не нужный Азербайджану статус в ОДКБ.

Зульфугар Ибрагимов