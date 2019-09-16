49 американских штатов признали "геноцид армян", а Турцию это совершенно не беспокоит. Потому что в Анкаре понимают, что за всем этим стоит всего лишь активность армянского лобби, а не политика Соединенных Штатов.

В таком смысле высказался Первому Информационному армянский политолог Сурен Саркисян.

Так он прокомментировал очередную клоунаду - ратификацию Сенатом Калифорнии законопроекта, запрещающего инвестиции в Турцию.

Законопроект также должен быть ратифицирован губернатором, чтобы получить силу закона. Можно не сомневаться, что назначаемый армянскими избирателями губернатор поставит свою подпись.

По словам Саркисяна, для Турции "признание геноцида" со стороны какого-либо штата США никогда не было весомым: "49 штатов признали "геноцид армян", и в этом плане, конечно, Турция особо серьезно не относится к этим резолюциям, понимая, что за этим стоит активность армянской общины, армянских лоббистов. Так что, это не повлияет негативно на турецко-американские отношения. Конечно, сейчас есть определенная напряженность в отношениях, но если рассматривать этот вопрос с глобальной точки зрения, Турция для Соединенных Штатов продолжает оставаться стратегически важным государством, с которым на данный момент есть определенные проблемы, но на следующий момент, спустя месяцы или годы ситуация может измениться".

Более того, Сурен Саркисян не считает, что Армения может выиграть от напряженных отношений между США и Турцией. "Наше влияние в Вашингтоне очень слабо для решения серьезных геополитических вопросов. Если бы мы были таким государством, как Израиль, конечно, у нас была бы более широкая возможность маневрировать на политических противоречиях, особенно между сверхдержавами. Но у нас сегодня нет такого ресурса, чтобы воспользоваться напряженными отношениями США-Турция и преследовать здесь какие-то интересы, тем более, если учесть, что отношения Турции с Соединенными Штатами хотя и обострились, но довольно потеплели отношения между Турцией и Россией. Это тоже нужно учитывать", - сказал американовед изданию, разумно добавив, что мир в регионе и отсутствие напряженности в интересах Армении, так как они всегда так или иначе влияют на эту страну.

Слова Саркисяна звучат очень кстати на фоне активной подготовки армянской диаспоры США к новому сезону борьбы против Турции и Азербайджана.

По информации АрмИнфо, Армянский национальный комитет Америки вновь призвал Конгресс США поддержать инициативу по увеличению помощи оккупированному Арменией Карабаху "для обеспечения его безопасности". ANCA с нетерпением ждет, когда вернувшиеся с летних каникул американские законодатели приступят к рассмотрению двух ключевых проармянских инициатив.

Напомним, что под конец прошлого законодательного сезона армянскому лобби удалось протащить в палатах Конгресса поправки об увеличении финансовой помощи Армении и возобновлению финансирования сепаратистов Карабаха.

Диаспора и лобби расценивают это как большую победу, но Сурен Саркисян совершенно прав - если дойдет до действительно серьезных вопросов, та же ANCA поймет, где находится место провинциальной организации, чья деятельность противоречит национальным интересам США.

Зульфугар Ибрагимов