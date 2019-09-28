https://news.day.az/politics/1160721.html Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге
Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге
Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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