https://news.day.az/politics/1165691.html Выступления Президента в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений
Выступления Президента в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений
Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений с точки зрения защиты национальных интересов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе конференции "Карабах - это Аербайджан!" сказал председатель парламентского комитета, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов.
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