https://news.day.az/politics/1165825.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совместном ужине с главами государств и правительств, участвующих в саммите Тюркского совета - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совместном ужине с главами государств и правительств, участвующих в саммите Тюркского совета - ФОТО
14 октября состоялся совместный ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре