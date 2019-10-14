14 октября состоялся совместный ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.