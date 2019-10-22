Деструктивные элементы вновь показали, что у них черные намерения в Азербайджане. Они хотят нанести удар по международным связям Азербайджана, подорвать имидж страны на международном уровне, но никогда не смогут это сделать.

Об этом, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Самед Сеидов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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