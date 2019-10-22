https://news.day.az/politics/1168104.html Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея
Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея
Если просмотреть хронику предательств с 90-х годов до сегодняшнего дня личностей, называющихся радикальной оппозицией, то человек испытывает ужас. За все эти годы они ни на йоту не продвинулись в своем развитии. У них нет ни чувства государственности, ни эрудиции, ни мировоззрения. Чем же вы занимались эти годы?
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
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