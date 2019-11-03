"Меня критикуют и по поводу интервью озвучиваются различные подходы и комментарии. Я очень рад, что это интервью состоялось, учитывая вес, авторитет и значение таких интервью", - заявил в пятницу журналистам в парламенте министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, касаясь интервью передаче Hard Talk на телеканале ВВС, пишут армянские СМИ.

"Я пошел на это намеренно, осознанно, поскольку это был один из лучших поводов, чтобы вовлечь в диалог. Можно говорить, почему эта запятая не была поставлена после той запятой, однако скажу, что я очень рад, что эта передача получила довольно широкую известность в Армении", - заявил Зограб Мнацаканян.

Напомним, что на днях, будучи с визитом в Великобритании, Мнацаканян стал гостем шоу Hard Talk. Ведущий шоу Стивен Сакур темой для выпуска с Мнацаканяном выбрал тему "Куда в политическом смысле смотрит Армения: на Восток или Запад?"

Ведущий загнал армянского министра в тупик вопросами о внутренней и внешней политике новых властей.

Отвечая на вопрос ведущего относительно карабахского урегулирования, глава МИД Армении начал рассказывать о якобы приверженности его страны к миру и тому подобном. На что Сакур, оборвав его, заявил: "Вы говорите "Армения хочет мира. Но в августе ваш премьер-министр сделал заявление о том, что "Карабах - это Армения и точка". И вот он, говоря эти слова, хочет мира?!"

Мнацаканян попытался сгладить ситуацию, но получил очередной удар: Стивен Сакур указал ему, что слова Пашиняна идут вразрез и с международным правом, и с позицией крупнейших международных организаций. Можно ли назвать призывом к миру слоганы, которые созвучны тем, с которых начинался карабахский конфликт в конце 80-х?

Мнацаканяну ничего не оставалось, как отбиваться чушью про "безопасность народа Карабаха". Тут Сакур окончательно добил интервьюера: никто не спрашивает, почему в Карабахе живут армяне, главный вопрос - что там делают армянские вооруженные силы, ведь "Карабах - не армянская территория".

Одним словом, главе МИД Армении пришлось пережить очередное унижение, потому что ему просто нечем было ответить. И теперь он пытается спасти лицо, заявляя журналистам, что рад тому, что побывал на шоу, "учитывая вес, авторитет и значение таких интервью". В то время как, именно учитывая вес, авторитет и значение шоу Стивена Сакуры, о позоре армянской дипломатии узнали все.

Впрочем, Мнацаканяну не привыкать оказываться в неловком положении.

Внешнеполитическое ведомство Армении демонстрирует полную растерянность, что выражается, в частности, в запоздалой реакции на шаги Азербайджана. Прежде истерики начинались практически сразу. А теперь армянский МИД только черед два дня отреагировал на пункты по карабахскому конфликту, содержащиеся в итоговой Декларации саммита Движения неприсоединения в Баку. Напомним, что в документе звучит полная поддержка территориальной целостности Азербайджана и говорится о недопустимости насильственного захвата территорий.

За такое опоздание Мнацаканян и его контора подверглись экзекуции в СМИ.

"Грубо говоря, ощущение "горчицы после ужина", поданной ради пресловутой галочки. Потому что даже в условиях неучастия (неучастия Армении в саммите - ред.), причины которого не были убедительно разъяснены общественности, можно было бы предпринять ряд шагов. Причем вовремя", - пишет "Голос Армении".

По мнению аналитиков издания, заявление МИД было практически бесполезным и произвело эффект, скорее, холостого выстрела.

Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян же вообще усомнился в профессионализме министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и даже заметил в беседе с корреспондентом EADaily, что у того "проблемы со слухом", поскольку, по его мнению, нынешний глава армянской дипломатии "не слышит, что говорят враги Армении", поэтому и отвечает им невпопад.

В данном случае гнев армянского политика направлен против отсутствия "должной" реакции на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Тюркского совета о том, что потеря Зангезура расколола тюркский мир.

Арама Саркисяна возмутила также "странная реакция" министра Мнацаканяна на слова ведущего Hard Talk о том, что Карабах - азербайджанская территория. Мнацаканян "не владеет ситуацией", считает собеседник издания.

Хотелось бы возразить и даже встать на защиту Зограба Грачевича. Министр иностранных дел - не политик, он всего лишь проводник внешней политики своей страны. Мнацаканяна нельзя назвать неопытным дипломатом, скорее наоборот, он - один из немногих членов правящей команды, занимающих свое место. Но ему приходится отвечать за глупую и бесформенную внешнюю политику правительства и ставить себя в дурацкое положение. Нелегко приходилось и его предшественнику Эдварду Налбандяну, но Мнацаканяну не повезло еще больше. Ведь ему приходится отвечать за популистские заявления и недальновидность Никола Пашиняна, который своим заявлением "Карабах - это Армения" нанес смертельный удар армянскому агитпропу. В этой вылетевшей из уст популиста фразе заключено все, что нужно знать о позиции Армении по карабахскому урегулированию и ее претензиях на территории соседей. Можно больше ничего не говорить, карабахская дипломатия Еревана, и без того бессильная, нокаутирована окончательно. Пашинян перекрыл кислород и агитпропу, и МИДу.

Мнацаканяну придется привыкать к этой новой реальности, когда он после каждого заявления о миролюбии Армении или "правах на независимость" армян Карабаха будет получать тычок под дых.

Больно, но ничего не поделаешь.

Зульфугар Ибрагимов