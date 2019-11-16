Использование территории Азербайджана для нелегальной миграции маловероятно, потому что власти страны "не поощряют" международную торговлю людьми.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал EURACTIV начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

Отвечая на вопрос о международных бандах, занимающихся торговлей людьми, он сказал, что такие случаи были выявлены, меры были приняты, но их было немного.

"Азербайджан, с точки зрения безопасности, хорошо организован. У нас есть возможность выявлять такие случаи. Конечно, это также имеет некоторый профилактический характер. Те, кто намерен использовать страну в качестве транзитного пункта, также знают, что здесь возможности ограничены, поскольку существует сильное правоприменение. Когда раскладывают карту на столе, то видят, что Азербайджан - не то место, на которое им следует рассчитывать при планировании пути в Европу", - сказал он.

Гусейнов пояснил, что Государственная миграционная служба Азербайджана занимается продлением виз, предоставлением краткосрочных и долгосрочных видов на жительство, разрешений на работу, вопросов гражданства, реадмиссии, согласно соответствующим соглашениям с партнерами по ЕС и другими государствами, а также ведет также борьбу с нелегальной миграцией. Служба также имеет доступ ко всем базам данных, связанных с миграцией.

Он, в частности, рассказал о визовых вопросах между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).

"Азербайджан и ЕС становятся ближе с каждым днем", - сказал он, добавив, что это касается и туризма. По его словам, для граждан Азербайджана ЕС является одним из популярных направлений. С этой целью власти Азербайджана прилагают все возможные усилия, чтобы граждане не сталкивались с трудностями, отметил Гусейнов.

В этой связи он особо упомянул электронную систему подачи заявлений на получение визы в Азербайджан - Службу "ASAN", которая позволяет иностранцам получать визу всего за три часа, или даже более короткий срок.

Гусейнов сказал, что несмотря на трудности, наблюдается прогресс в процессе упрощения визового режима для граждан Азербайджана, выезжающих в ЕС.

Что касается временного или постоянного проживания, он отметил, что Азербайджан делает все возможное, чтобы иностранцы могли легко зарегистрироваться, в том числе с помощью мобильного приложения под названием "Migaz", которое он продемонстрировал на своем мобильном телефоне.

Отвечая на вопрос о реадмиссии, он сказал, что к моменту подписания соглашения о реадмиссии в 2014 году, 1,3 тысячи граждан Азербайджана были возвращены в страну с территории ЕС.

Реадмиссия, пояснил он, была проведена на основании запросов стран ЕС. По его словам, количество запросов составило около трех тысячи, остальные дела рассматриваются.

"Безвизовый режим мы хотели бы ввести, но этот процесс, зависит не только от одной страны, он требует сильной воли со всех сторон", - сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана.