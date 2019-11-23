https://news.day.az/politics/1178641.html Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
23 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и теплый прием.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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