23 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и теплый прием.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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