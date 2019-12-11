От встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе никаких особых ожиданий у азербайджанской общественности не было - Армения сделала все, чтобы переговоры в Братиславе прошли впустую.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По мнению политолога, судя по сделанным после встречи заявлениям, стороны, скорее всего, охватили весь круг вопросов, связанных с перспективами урегулирования, в том числе гуманитарные шаги и состоявшийся визит журналистов.

"Обращает на себя вынимание не сам факт переговоров, а то, что было до и после них. Азербайджанскую общественность возмутил очередной визит премьер-министра Никола Пашиняна на оккупированные территории накануне встречи. А после встречи глава МИД Зограб Мнацаканян заявил, что армянская сторона рассчитывает увидеть сепаратистов в качестве стороны переговоров. О какой результативности переговорного процесса можно говорить в этом контексте?" - отметил Велизаде.

Азербайджанская сторона, учитывая настойчивое желание армянской стороны посадить за стол переговоров сепаратистов, вновь обратила внимание на недопустимость такого шага и выступила с заявлением, в котором определены красные линии - пределы, до которых может пойти Азербайджан в вопросе урегулировании. Это, подчеркнул политолог, не уступки, это тот предел, в рамках которого Азербайджан может на себя взять ответственность за реализацию тех или иных шагов в плане урегулирования. И большего от него ожидать армянская сторона не вправе.

Велизаде отметил, что в настоящее время Азербайджан повышает боеготовность своих Вооруженных сил. Так, уже известно о намерении нашей страны заключить очередной оружейный контракт с Россией. Армения тоже пытается наращивать военный бюджет. Обе стороны проводят учения и укрепляются на линии фронта. Все это говорит о том, что в переговорах в настоящее время доминирует линия "хочешь мира - готовься к войне".

Лейла Таривердиева