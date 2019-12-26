Родные погибшего 2 декабря на оккупированных территориях Азербайджана военнослужащего Артура Аджамяна собрались у здания правительства Армении. Они требуют выяснить обстоятельства гибели военного, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

"Если бы он погиб на войне, мы бы ничего не сказали. Он убит в мирных условиях. Мы требуем справедливости. Пусть придет командир роты и скажет, что произошло", - сказала мать Артура, держа в руках фотографию сына.

По словам матери, у нее проблемы со здоровьем, растила сына без отца, отправила его в армию, в то время как могли сделать так, чтобы сын на службу не отправлялся.

Родные Артура Аджамяна требовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы он ответил на их вопросы.

"Дайте мне дорогу, позвольте мне подняться к нему", - сказала мать Артура Аджамяна и попыталась обойти полицейских.

После этого несколько десятков полицейских перекрыли ей путь, поднялась шумиха, началась толкотня между полицейскими и родными погибшего военного. Последние скандировали "Никол!", требовали, чтобы премьер встретился с ними. "Позовите премьера, пусть придет! Позвоните, пусть придет!" - требовали они.

После того, как их требование выполнено не было, они попытались перекрыть ведущую к Площади Республики автодорогу. Но стражи порядка не позволили им сделать этого, освободив дорогу от молодых людей.

Дед погибшего военного отметил: "Пока Никол к нам не спустится, мы никуда отсюда не уйдем. Мы готовы на все, привезем сюда тело ребенка, пусть нам скажут, за сколько дней раскроют убийство".

Как ранее сообщала газета "Жоговурд", 2 декабря в 06.50 военнослужащий Артур Аджамян получил смертельное огнестрельное ранение, а его сослуживец Давид Меликбекян был ранен.

По информации газеты, между солдатами вспыхнула ссора - единственная версия состоит в том, что Артур выстрелил в Давида, подумал, что убил его, и застрелился сам. "А Давид получил ранение, но не скончался", - отмечается в статье.