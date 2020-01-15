В понедельник при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года. На совещании глава государства коснулся широкого круга вопросов, определивших успешные итоги минувшего года для нашей страны. Практически во всех сферах были достигнуты высокие показатели и демонстрировалась положительная динамика.

В том числе на заседании был поднят вопрос развития Вооруженных Сил Азербайджана и мер, принятых государством для усиления армии в минувшем году.

В 2019 году Азербайджан продолжил закупки военной техники, оружия и боеприпасов. В минувшем году были построены и отремонтированы военные городки, решены вопросы их обеспечения современной техникой. Большое внимание государство уделяет и вопросам личного состава.

В результате принимаемых государством мер, по военному потенциалу, материально-техническому обеспечению и боеспособности азербайджанская армия занимает сегодня 52-е место в мире, что можно считать серьезным достижением для молодого государства.

"Наши Вооруженные Силы, и об этом неоднократно говорили и Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, и министр обороны Закир Гасанов, сегодня находятся на том уровне, когда могут успешно выполнить задачу освобождения оккупированных Арменией территорий и восстановления территориальной целостности страны", . сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Эксперт подчеркнул, что наша армия оснащена самой необходимой для выполнения этой задачи передовой техникой и имеет все возможности для того, чтобы наносить удары по объектам противника от линии соприкосновения и до 300 километров вглубь армянского тыла. Все эти объекты могут быть поражены с земли артиллерийскими, ракетными установками и прочими закупленными Азербайджаном средствами.

Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют ситуацию на линии фронта и не дают противнику шанса устраивать диверсии и провокации, сказал Рамалданов, добавив, что слова главы государства можно рассматривать и как ответ популистским высказываниям армянских властей, которые хотят в какой-то степени успокоить свою обеспокоенную общественность, утверждая, что армянская армия якобы превосходит азербайджанскую и держит все под своим контролем.

"Азербайджанская армия - это отлаженный механизм, который постоянно работает и совершенствуется. ВС Азербайджана занимают 52-е место по мощи и боеготовности среди всех армий мира. Благодаря заботе государства о развитии Вооруженных сил, обеспечению армии современным вооружением наша армия стала сильнейшей в регионе, а противник утратил всякую надежду добиться военного превосходства. Неоднократно говорилось о том, что основные цели противника постоянно находятся под контролем ВС Азербайджана, перемещение целей прослеживается, и соответственно они находятся непосредственно в поле зрения, постоянно уточняются координаты этих целей для огневого поражения", - отметил военный эксперт.

Сегодня ВС Азербайджана более чем на 70 процентов состоят из контрактников. Это говорит о том, что сегодня все специалисты - танкисты, связисты, разведчики, пилоты, бойцы спецподразделений и так далее - профессионалы, подчеркнул Шаир Рамалданов. А контрактник на порядок выше по подготовке солдата срочной службы.

Растущая мощь азербайджанской армии, ее оснащение самой современной техникой и вооружением подразумевают также и высокий профессионализм специалистов ВС. Это можно видеть по результатам штабных, боевых учений. Все задачи, которые были поставлены на учениях, полностью выполняются, сказал военный эксперт.

Лейла Таривердиева