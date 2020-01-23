Давосский форум - это площадка, которая способствует обсуждению не только экономических проблем, стоящих перед человечеством, но и фокусирует внимание на тех проблемных моментах международной экономики и социальной сферы, которые необходимо решать в первую очередь. Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По словам политолога, Азербайджан не первый год участвует в работе форума, в частности, в дискуссиях, которые посвящены энергетическим вопросам, проблемам регионального устойчивого развития. Наша страна занимает активную позицию в обсуждении этих вопросов. Надо отметить, что Президент Ильхам Алиев уже в 14-й раз принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, и это создает условия для повышенного внимания к азербайджанской делегации со стороны участников.

"В целом ряде случаев мы можем говорить о том, что проводимые встречи потом находят реализацию в практической плоскости. Сегодня, когда формируется новая энергетическая карта регионов и планеты, активное участие Азербайджана в работе Давосского форума и проводимые там встречи позволяют нашей стране быть на передовых позициях в этом важном геополитическом процессе", - отметил политолог.

Участие Азербайджана в Давосском форуме дает конкретные практические результаты. Одним из таких результатов Велизаде считает решение об открытии в нашей стране аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума. Соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде. Это, по словам политолога, важный вклад в дело развития тематического диалога в нашем и более обширном регионе. Речь идет не только о Южном Кавказе, но и о Каспийском, Центрально-Азиатском регионе, Среднем Востоке, где Азербайджан в силу своего географического положения и активных связей с соседями, занимает центральное место.

"Азербайджан в Давосе не наблюдатель, а активный участник процесса. В ходе встреч и заседаний в рамках форума поднимаются вопросы конкретного сотрудничества, причем, речь идет о многопрофильном и многостороннем сотрудничестве, в котором принимают участие соседи и партнеры Азербайджана. Например, Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании на тему "Новый взгляд для Евразии - партнерство ради устойчивого развития", проведенного в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Азербайджанский лидер провел обсуждения вместе с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, то есть представителями ближайших партнеров Азербайджана в нашем регионе. Можно говорить о том, что при содействии и при активном участии Азербайджана активизируется диалог на важные экономические темы. И надо подчеркнуть, что наша страна не просто участвует в диалоге, но и активно его продвигает и обогащает новыми темами", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева