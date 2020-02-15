Заявление Пашиняна носит провокационный характер. После таких заявлений нельзя исключать каких-то действий на линии фронта с расчетом спровоцировать ответный удар с азербайджанской стороны и представить Азербайджан "агрессором".

Так азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал Day.Az слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван будет "воспринимать нападение Азербайджана на Карабах как нападение на Армению". Сказано это было на встрече с экспертами и учеными в Берлине.

По мнению политолога, это ничто иное как намеренное нагнетание обстановки.

"Если бы власти Армении готовились к миру, они бы не озвучивали подобных заявлений. Представители этой страны на встречах с сопредседателями регулярно говорят о том, что альтернативы мирному урегулированию нет. А одновременно из Еревана все чаще делаются заявления, свидетельствующие о том, что он фактически готовится к военным действиям. Можно говорить о том, что Ереван провоцирует Азербайджан", - сказал Велизаде.

Между тем, отметил наш собеседник, в условиях, когда мирные переговоры не дали результата, Азербайджан принимает все меры для укрепления армии и военной инфраструктуры. Все понимают, что оккупированные территории в конце концов придется возвращать, если не мирным, то военным путем. Это понимают и в Армении, но, похоже, армянская сторона не собирается отказываться от оккупации добровольно и морально готовит свое население к тому, что на фоне безуспешных переговоров азербайджанская сторона может прибегнуть к военному пути урегулирования конфликта, считает политолог.

"Есть тут и внутриполитический момент. Позиции Пашиняна в Армении и в самопровозглашенной "НКР" значительно ослабли. Думаю, в связи с этим весь период до незаконных так называемых "выборов" в Карабахе он будет стараться всячески укреплять свои позиции в сепаратистском образовании и прибегать для этого к разным мерам, в том числе к таким, не поддающимся логическому анализу действиям", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева