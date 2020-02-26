26 февраля - страшная дата. Одна из самых трагических в современной истории. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992-го года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали и устроили резню мирного азербайджанского населения города Ходжалы.

В ходе этого преступления, совершенного на почве националистической ненависти, которое иначе, как геноцидом не назовешь, были с особой жестокостью убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Сотни людей получили ранения, многие семьи были уничтожены полностью, сотни детей осиротели. 1275 человек были взяты в плен и в заложники, подвергнуты жестоким пыткам, о судьбе 150 из них неизвестно до сих пор...

С приближением дня геноцида Ходжалы в Армении подают голос доморощенные политики и эксперты, предпринимающие титанические усилия для того, чтобы обелить преступников и оправдать звериную ненависть армянских националистов к азербайджанцам, следствием которой стало случившееся 26 февраля. Есть достаточно фактов, в том числе основанных на собственных излияниях армянских убийц, гордившихся содеянным и не скрывавших нездорового удовлетворения от вида мучений азербайджанских детей. Эти преступники сегодня считаются героями Армении, многие занимали или продолжают занимать посты и раздавать интервью.

Недавно и премьер-министр Никол Пашинян решил подключиться к этой грязной кампании отрицания. Сам Пашинян на войне не был, в геноциде участия не принимал. Нынешний армянский премьер вообще не был ярым националистом в своем прошлом, однако в реалиях Армении долго так не протянуть. Пашинян тоже высказался по Ходжалы и обвинил в геноциде... Россию. В Facebook он сделал запись, в которой указал, что армяне ничего такого не делали, а виноват во всем 366-й российский полк.

366-й полк, несомненно, сыграл решающую роль в геноциде азербайджанцев Ходжалы. Но насколько он был российским и так ли уж невиновны армянские националисты, почерк зверств которых, к сожалению, хорошо известен?

Об этом Day.Az побеседовал с российским историком, политическим аналитиком и правоведом Олегом Кузнецовым.

В принципе, эту историю можно было бы обойти молчанием, ведь Пашинян, написавший глупость, все-таки осознал это и поэтому ее удалил. Однако, думаю, стоит заострить на ней внимание, так как она является своего рода квинтэссенцией или концентрированным выражением позиции нынешней политической элиты Армении к событиям 25-26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы.

Мало того что Пашинян отказывается признавать виновность армян в совершении этого преступления против человечности, так он еще и активно размышляет над тем, на кого бы в собственных пропагандистских целях переложить ответственность за эти злодеяния своих соотечественников. И в полном соответствии с установками своих заокеанских спонсоров из руководства Фонда Сороса он подсознательно или в "трезвом уме и ясной памяти" готов вместо международных террористов армянской национальности под командованием Монте Мелконяна объявить виновными российских военнослужащих и, следовательно, - Россию.

Впрочем, такой пропагандистский трюк совершенно не нов, если вспомнить слова министра пропаганды и народного образования нацистской Германии Йозефа Пауля Геббельса, ставшие крылатой фразой: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят".

Прежде, чем обвинять в совершении геноцида в Ходжалы 366-й российский полк, Пашинян, если он не до конца утратил чувство самосохранения и не растратил до нуля чувство совести, должен был бы прочитать статью об истории этой части в "Википедии", на редактирование содержания статей русской версии которой армянская сторона постоянно тратит очень значительные суммы. Из нее бы он узнал, что на момент Ходжалинской резни 366-й мотострелковый полк, дислоцировавшийся в Ханкенди, входил в состав Объединенных вооруженных сил СНГ, то есть воинской частью российской армии не являлся. 2-й батальон под командованием майора Сейрана Оганяна - будущего министра обороны Армении - поднял военный мятеж, вышел из-под власти командования и оказал огневую поддержку незаконным вооруженным формированиям армянских сепаратистов, атаковавших Ходжалы и устроивших там массовую бойню мирного азербайджанского населения. После этого силами российских десантников мятежный полк был выведен из Ханкенди на российскую военную базу в Вазиани (Грузия) и 10 марта 1992 года расформирован.

С того дня 366-го полка нет ни в российской армии, ни в какой-либо другой национальной армии стран постсоветского пространства. С ночи 26 февраля 1992 года 366-й - это проклятый полк, несмотря на заслуженные им ордена и почетные звания, полученные в годы Великой Отечественной войны.

Главные виновники Ходжалинского геноцида хорошо известны. В городе бесчинствовали международные террористы армянской национальности из стран Ближнего Востока - Ливана, Сирии, Иордании, которыми командовали граждане США - ныне покойный Монте Мелконян и ныне живущий Жирайр Сефилян. Никол Пашинян вполне мог спросить у последнего о подробностях событий той трагической ночи, поскольку именно он амнистировал Сефиляна и его боевиков из группировки "Сасна црер", предпринявших попытку государственного переворота в Армении в 2016 году. Ведь теперь они - друзья. Мог бы расспросить о подробностях участия 2-го батальона 366-го полка его бывшего командира и экс-министра обороны Сейрана Оганяна, благо тот после отставки за пределы Армении выезжать боится.

А теперь - несколько малоизвестных подробностей из истории последних дней существования 366-го полка. Календарь февраля 1992 года был таким же, как и в этом году: 25 февраля выпало на вторник, 26-е - среду. 2-й батальон майора Оганяна с начала армяно-азербайджанского конфликта являлся источником оружия и боеприпасов для незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов, что не было секретом для вышестоящего командования ОВС СНГ.

Навести порядок в этой части у командования объективно не было возможности, поэтому было решено передать полк под российское командование и вывести его к новому месту квартирования в Оренбургскую область. Приказ об этом поступил в полк в понедельник 24 февраля и тогда же был доведен до сведения командиров батальонов и рот. Для Сейрана Оганяна он означал, как минимум, трибунал, так как он должен был отчитаться о наличии вооружения, а его значительное количество он уже передал боевикам.

Вывод полка к новому месту службы должен быть начаться через неделю, 2 марта, а до этого времени в подразделениях должна была проходить ревизия и сверка имущества. Понимая неизбежность ареста, Оганян поднимает мятеж, переходит на сторону боевиков, а после бойни в Ходжалы скрывается в отряде Монте Мелконяна, у которого занимает должность начальника штаба. Так, бывший советский майор стал международным террористом, о чем он, впрочем, никогда не жалел.

Вот вкратце история участия 366-го мотострелкового полка ОВС СНГ в Ходжалинском геноциде. Я, конечно, могу ошибаться в деталях, но премьер-министр Армении Никол Пашинян может их легко выяснить у Сейрана Оганяна, который сегодня остался единственным, кто знает всю правду о геноциде в Ходжалы. Думаю, что с ним не откажется поделиться воспоминаниями и Жирайр Сефилян, ранее "зеленый берет" армии США, а теперь лидер политической партии "Сасна црер". Не знаю, захотят ли разговаривать с Пашиняном о своем участии в геноциде в Ходжалы его политические враги - Роберт Кочарян и Серж Саргсян, ведь им тоже есть, что сказать. В конце концов, есть и Центральный архив министерства обороны РФ в городе Подольск Московской области, куда из Вазиани были вывезены документы штаба этого полка, в том числе и материалы следственной комиссии... Словом, если вдруг понадобится окунуть господина Пашиняна за его слова головой в виртуальный унитаз, оснований для этого и желающих найдется много, поэтому не рекомендую ему вновь совершать антироссийские глупости.

Лейла Таривердиева