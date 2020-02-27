Решение нагорно-карабахского конфликта в перспективе будет определять такой приоритет, как укрепление Турции в качестве региональной державы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политический эксперт из Казахстана Нурлан Салтаев, комментируя итоги визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Напомним, что 25 февраля глава Турции прибыл с однодневным визитом в Баку.

По словам эксперта, в зависимости от развития событий в Сирии, где обострились отношения Турции и России, процесс решения нагорно-карабахского конфликта может ускориться или замедлиться.

"Считаю, что скоро у Азербайджана настанет долгожданный день, когда буду возвращены оккупированные территории и Турция, вне зависимости от того, как у неё будут обстоять дела, первая сделает все возможное, что бы этот день быстрее наступил", - отметил эксперт.

Салтаев не решился делать долгосрочные прогнозы, так как считает непонятным ни развитие событий в Сирии, где Турция является ключевым игроком, ни в Иране, ни в России, являющейся, по его словам, создателем и гарантом существования современной Армении.

"Единственный долгосрочный прогноз, который можно дать, - это, что дружественные отношения народов Азербайджана и Турции будут развиваться и крепнуть, не смотря ни на какие политические ситуации, как внутри стран, так и в мировом сообществе", - подчеркнул Салтаев.

Эксперт считает значимым запуск газопровода TANAP, так как, по его словам, создаются коммуникации, рядом с газопроводом всегда будет развиваться автомобильная и железнодорожная дорога, и, соответственно, увеличится товаропоток и поток граждан в обе стороны.

"Надеюсь, что газопровод TANAP - это первая капля, вслед за которой восстановятся прямое сообщение и коммуникации между Центральной Азией, Кавказом и Анатолией", - заявил Салтаев.

Отмечая военное сотрудничество между двумя странами, эксперт из Казахстана сказал, что Турция сейчас производит 70% необходимого ей вооружения и боеприпасов.

"Для Азербайджана интересны все виды (турецкого - ред.) вооружения, но в первую очередь Азербайджану нужно то, что улучшит использование уже имеющегося вооружения, то есть беспилотные аппараты разных видов для наведения на цель", - подчеркнул Салтаев.

Абдул Керимханов