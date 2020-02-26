Активные контакты и участие Президента Трампа очень помогли нам справиться с определенными трудностями в реализации Южного газового коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннелли.

"Благодарю вас за участие в заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Это действительно стало хорошей традицией. Мы ежегодно рассматриваем результаты и планируем дальнейшую работу. Мы наблюдаем очень важную с каждым годом реализацию проекта Южного газового коридора, который приближается уже к финальной стадии. Надеюсь, что все работы к концу этого года будут полностью завершены. Как вам известно, мы открывали проект поэтапно. В 2018 году мы организовали в Баку торжественную церемонию и официально объявили о сдаче в эксплуатацию Южного газового коридора. Затем, конечно, состоялось очень важное мероприятие, связанное с TANAP. В ноябре прошлого года TANAP уже достиг границы Европы. Это позволит нам экспортировать больше природного газа с "Шахдениз" и других газовых месторождений. Потому что мы планируем расширять свою деятельность и наращивать уровень добычи с других месторождений, которые пока находятся на стадии разведки или завершающей стадии подготовки", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что таким образом, все работы идут по графику.

"Я хотел бы выразить правительству США признательность за постоянную поддержку, оказываемую реализации этого важного проекта. Знаю, что Президент Трамп лично участвует в этом процессе. Его активные контакты и участие очень помогли нам справиться с определенными трудностями, с которыми мы сталкивались ранее. В настоящее время мы не видим каких-либо других препятствий. Предстоящий путь очень ясный. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем, потому что правительство США всегда оказывало большую поддержку нашим проектам, связанным с развитием как наших нефтегазопроводов, так и энергетического потенциала. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.