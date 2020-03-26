Именно превентивные меры, предпринятые руководством страны, уберегли Азербайджан от масштабной эпидемии коронавируса

Благодаря принятым в Азербайджане превентивным мерам, удалось предотвратить распространение пандемии коронавируса, и ситуация находится под полным контролем руководства страны.

Об этом в интервью Day.Az сказал главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

Политолог отметил, что ежедневно вирус убивает сотни людей в мире. "Даже в крупных городах наиболее развитых стран мира пандемия коронавируса привела к очень трагическим последствиям", - заметил Гусейнов.

Как отметил наш собеседник, в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV Президент Ильхам Алиев сказал, что принятые правительством решения и "дорожная карта" позволяют контролировать ситуацию.

"С того момента, как коронавирус начал распространяться по всему миру, наше государство стало уделять серьезное внимание этой проблеме. Даже когда слухи о болезни были далеко от нас, мы уже начали вести подготовку. Следует отметить, что Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, много делает для предотвращения распространения вируса в нашей стране. Эта штаб-квартира работает 24 часа в сутки и регулярно информирует граждан обо всех мерах, принимаемых по поручению Президента Ильхама Алиева", - сказал политолог.

Он также напомнил, что представители Всемирной организации здравоохранения также высоко оценили работу, проделанную правительством Азербайджана.

"Нашим государством предпринимаются все необходимые шаги, чтобы мы не повторили ошибок тех стран, где сегодня широко распространена пандемия. Закрытие сухопутных границ, оказание помощи для поддержания финансовой стабильности, отправка сотрудников правительственных учреждений в месячный оплачиваемый отпуск, закрытие детских садов, школ и университетов, резкое сокращение авиарейсов, ограничения по графику работы предприятий общественного питания, эвакуация тысяч граждан Азербайджана, покупка лабораторий, некоторые ограничения на передвижение транспорта внутри страны, самоизоляция, а также широкомасштабные кампании по повышению осведомленности воспрепятствовали распространению коронавируса в нашей стране", - подчеркнул наш собеседник.

Комментируя открытие Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, Гусейнов сказал, что на счету Фонда уже накопилось более 60 миллионов манатов.

"Основная цель фонда - дальнейшее укрепление национальной солидарности. Каждый гражданин, который выделяет финансовую помощь этому Фонду в меру своих способностей, может проявить свою гражданскую позицию и национальную солидарность. Я хотел бы отметить, что нам нужны солидарность и сострадание, которые являются одной из главных опор нашего общества. Отрадно, что фонд уже собрал более 60 миллионов манатов. Это еще раз показывает, насколько велики и высоки качества наших людей. По распоряжению Президента Ильхама Алиева, сумма пожертвований всех физических и юридических лиц, а также компаний отображается на сайте koronavirusinfo.az. Средства, выделенные этому фонду, показывают наши единство и силу. Аналогичные фонды уже создаются в других странах. Однако именно Азербайджан проявил себя в качестве новатора в этой области", - полагает Гусейнов.

Он также напомнил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев отметил, что благодаря национальной солидарности, ответственности и национальному единству Азербайджан победит эту болезнь.

"Как известно, в Азербайджане объявлен особый карантинный режим. Режим карантина не позволяет пожилым людям покидать свои дома. Потому что наиболее уязвимой категорией, входящей в группу риска, являются именно пожилые люди. Несмотря на это, традиции и национальные ценности нашего народа помогут нам бороться с этим вирусом", - считает политолог.

Далее Гусейнов коснулся распоряжения Президента Ильхама Алиева, предусматривающего мобилизацию социальных работников для помощи одиноким пожилым людям.

"Президент Ильхам Алиев также обратился к тысячам волонтеров. В свою очередь, наши волонтеры также призвали неравнодушных граждан присоединиться к этой работе, связаться с Оперативным штабом, поддерживать связь с министерством труда и социальной защиты. Протягивание руки помощи пожилым людям в сложный момент - это наша традиция и национальная ценность. Мы должны быть мобилизованы для защиты одиноких пожилых людей", - подчеркнул Гусейнов.

Политолог отметил, что Президент Азербайджана распорядился выплатить надбавки в размере нескольких зарплат врачей, ухаживающих за пациентами, с тем чтобы улучшить их финансовое положение и достойно оценить их работу.

"Азербайджанские врачи проявили великий героизм. Несмотря на риск для собственной жизни и здоровья, они с честью выполняют свои обязанности. Благодаря нашим многочисленным образованным, профессиональным врачам, верных клятве Гиппократа, пандемия коронавируса почти не получила распространения в нашей стране", - резюмировал Ильяс Гусейнов.

Абдул Керимханов