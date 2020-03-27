Армяне пытаются вовлечь российских христиан в антиазербайджанскую истерию

Армяне подняли дружный хайп в связи с потугами главы Международного фонда "Христианская Солидарность" Дмитрия Пахомова возмутить российскую общественность сообщениями о якобы имевшем место покушении на его жизнь.

Сеть управляемых армянами медиа-ресурсов, в частности, открыто призывающая к терроризму газета армян России "Еркрамас", а также армянские мелкие сайты-провокаторы типа smi-rus.com сообщили, что якобы "неизвестные угрожают убийством директору Фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд Христианская Солидарность" Дмитрию Пахомову".

Для понимания сути закрученной армянами новой провокации против Азербайджана придется ознакомиться с текстом этой заказной публикации и дешевым армянским сценарием с участием Пахомова.

Последний рассказал армянским журналистам, что 22 марта днем какой-то таинственный неизвестный пытался сломать дверь его квартиры в Москве, якобы угрожая его убить.

"Я тебя пришёл убивать армянский прихвостень, чтобы ты не уехал в Карабах, адрес мне дали верный, я все равно сломаю дверь и зайду в квартиру, с-ка", - так театрально-эмоционально процитировал Пахомов неизвестного нападавшего.

Дмитрий Пахомов причитает, что намеревался отправиться в качестве наблюдателя в "Нагорно-Карабахскую Республику" (кавычки везде наши - авт.), где 31 марта пройдут очередные "выборы" "президента" и "парламента" "страны", и поэтому якобы стал "объектом азербайджанских нападок".

Армянские издания, обеспечивающие информационное сопровождение этого фальшивого нападения, сообщают, что человек, "угрожавший убить" доселе никому не известного и совершенно не интересного Азербайджану Пахомова, "был подослан определенными силами из-за рубежа".

"Я и прежде получал угрозы, и после 22 марта они продолжаются. Дело в том, что российские органы правопорядка и надзора за законностью недостаточно адекватно реагируют на беспредел тех, кто, по всей видимости, получает приказы из Баку и отрабатывает их. Насилие в отношении общественных деятелей в третьих странах давно стало частью государственной политики Азербайджана. Что ни день, то новое преступление. Обычно третьими руками, наймитами и за определенную мзду", - вещает проплаченный россиянин.

Буквально каждый пассаж этого постановочного "покушения", нацеленного на провоцирование антиазербайджанских настроений в российском обществе, вызывает чувство недоверия. И сожаления, учитывая, что в этом постыдном действе принимает участие человек, представляющийся от имени "христианских церквей".

Своими действиями Пахомов фактически сам признает, что он - "армянский прихвостень", как и таинственный взломщик его двери, имитировавший "заказ из Баку".

Но какие цели преследовали армянские политические круги, запуская в СМИ эту провокацию:

- Привлечь внимание к так называемым "выборам" в марионеточном образовании "НКР"

- создать мнение, что якобы Азербайджан пытается влиять на общественно-политические процессы в Россиии

- вызвать антиазербайджанские настроения и спровоцировать антиазербайджанские действия в российском обществе, которые, как следствие, способны ударить по российско-азербайджанским отношениям

- спровоцировать христианско-мусульманские столкновения, учитывая, что не впервые армянское лобби использует в качестве своего оружия представителей тех или иных христианских организаций России. Ранее с антиазербайджанской провокационной статьей выступил телеканал "Царьград" - "Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки".

Разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти, на обострение которой с подачи армянских заказчиков работают такие, как Пахомов, отвечает интересам армянских кругов, заинтересованных в столкновении России с Турцией и Азербайджаном, что, кстати, ослабляет одно из стратегических направлений внешней политики России.

Армяне целенаправленно вовлекают в свои авантюры религиозные круги с тем, чтобы придать территориальным притязаниям армянства на земли соседних государств миссионерскую направленность. Понимают ли такие, как Пахомов и Малофеев (Царьград), что выступают соучастниками и трансляторами опасных армянских провокаций, порождающих почву для христианско-мусульманских разногласий? Понимают ли, что своими действиями способствуют расшатыванию основ стабильности в поликонфессиональной и многонациональной России?

При этом Пахомов, одев маску добропорядочного христианина, взывает к российскому обществу, требуя обратить внимание на "систематические преступления пятой колонны (подразумевая азербайджанцев), которые замалчиваются у нас. Всё это вредит Российскому государству и его международному авторитету".

Хотя совершенно очевидно, что сам Пахомов и является той самой "пятой колонной", как и его армянские заказчики, которая вредит Российскому государству.

Примечательно и другое: армянские СМИ бравируют, что "представитель российского гражданского сообщества (Пахомов) получил не только согласование на свой приезд в "МИД Республики Арцах", но и официальное одобрение своей миссии в МИД Российской Федерации".

Если граждане Российской Федерации - страны, официально признающей территориальную целостность Азербайджана, открыто заявляют, что получают официальное одобрение в МИД Российской Федерации на участие наблюдателями на "выборах" в непризнанном международным сообществом преступном образовании "НКР", это наглядно демонстрирует, интересы каких сил доминируют сегодня в России.

Алла Михайлова