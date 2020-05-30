Вугар Байрамов: Палаточные городки для беженцев в Азербайджане остались в далеком прошлом

В этом году День Республики стал двойным праздником для многих граждан Азербайджана, в результате армянской агрессии лишившихся родных очагов. Накануне в поселке Гобу открылся третий по счету городок, предназначенный для семей вынужденных переселенцев. На открытии присутствовали Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В "Гобу Парк-3" будут размещены 1 336 семей вынужденных переселенцев, ютящихся в общежитиях. Здесь будет функционировать школа на 960 учащихся, большой детский сад.

Проекты "Гобу-1" и "Гобу-2" были сданы в 2018 и 2019 годах.

Отметим, что проект реализуется по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. За три года в голой степи был построен настоящий город. И это не просто слова - после полного заселения городков для вынужденных переселенцев, здесь будет проживать в общей сложности более 20 тысяч человек, что вполне соответствует масштабам крупного поселка городского типа.

Как отметил на церемонии открытия Президент Ильхам Алиев, проблемы вынужденных переселенцев последовательно находят свое решение. "Как вам известно, еще в 2003 году, накануне президентских выборов, составной частью моей программы был именно этот вопрос. Я обещал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка, и мы добились этого не то что за 5, а за 4 года. Это был огромный успех, потому что, можно сказать, повсюду в нашей стране были палаточные городки, переселенцы жили в очень плохих условиях, в то же время на протяжении многих лет жили в вагонах, под вагонами, в палатках. Считаю, что ликвидация палаточных городков - наш огромный успех", - сказал глава государства.

Как отметил в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, решение проблем вынужденных переселенцев это одна из приоритетных задач для азербайджанского государства. До сегодняшнего дня жильем обеспечены более 300 тысяч человек, ушли в историю палаточные городки, проблемы этой категории граждан решаются на самом высоком уровне и находятся под контролем первых лиц страны.

По словам Байрамова, с 1993 по 2019 год на решение этих задач было выделено около 8 миллиардов манатов. Более 3,5 миллиардов приходится на долю госбюджета, 2,5 миллиардов - Госнефтефонда, со стороны гуманитарных организаций было выделено примерно 1,4 миллиарда манатов.

"Реализованные до сегодняшнего дня проекты и принятые меры демонстрируют, что решение проблем людей, лишившихся в результате армянской агрессии родных очагов, находятся в центре внимания государства, а вопрос социального обеспечения этой категории граждан является значимой частью социальной политики Президента Ильхама Алиева.

Мы являемся свидетелями постоянного нарастания заботы о вынужденных переселенцах, что проявляется в дополнительных финансовых вливаниях и реализации важных проектов. Одним из таких проектов является городок в поселке Гобу. Обеспечение вынужденных переселенцев жильем - это важнейший вопрос, который продолжает решаться. Необходимо подчеркнуть, что финансирование этих проектов не сократилось, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией и падением цен на нефть", - подчеркнул депутат.

Вугар Байрамов также отметил, что на фоне всестороннего и комплексного решения государством проблем вынужденных переселенцев, возрастают патриотические чувства среди этих граждан, о чем свидетельствуют проводимые среди населения опросы. Учитывая, что год от года возрастает мощь и крепнет материально-техническая база национальной армии Азербайджана, можно с уверенностью говорить о перспективах разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Апрельские события 2016 года показали, что дух патриотизма у граждан страны, в том числе вынужденных переселенцев высок. Несмотря на созданные им условия, выходцы из Карабаха и других оккупированных районов полны решимости освободить свои земли, вернуться на них и возродить к новой жизни", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева