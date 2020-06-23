Армянский олигарх объявил войну московской законодательной системе

Деятельность представителей армянской диаспоры России переходит все мыслимые границы. В лучших традициях мафии, чувствуя свою безнаказанность, армянские олигархи не брезгуют любыми способами устранять преграды на своем пути. Доходит до абсурда: ярким примером тому может служить кейс депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, которая решила в одиночку противостоять бесправию компании "Ташир" и ее могущественному президенту Самвелу Карапетяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, накануне депутата от КПРФ Екатерину Енгалычеву признали виновной в том, что она не совершала, и наложили административный штраф - 30 тысяч рублей. Якобы она организовала несанкционированную массовую акцию протеста. На самом деле она помогала жителям противостоять застройщику в лице "Ташира", встречаясь с избирателями из своего округа, и чтобы сфабриковать дело против депутата, во двор привезли провокаторов.

Жанна Д'арк наших дней, Енгалычева одна из первых подняла свой голос против бесправия "Ташира" на московских улицах. Борьба против беззакония дорого обошлась депутату: в феврале бойцы Карапетяна, которые походят на спецармию из Ашотов, избили депутата и ее коллегу в центре Москвы.

Вопиющий случай в истории российской правоохранительной системы: никто из представителей "Ташира" не понес наказания, мало того, компания армянского олигарха подала в суд на депутата. И тот факт, что суд вынес приговор, согласно которому Енгалычеву признали виновной, наложив административный штраф, говорит о том, куда доходят щупальца Карапетяна.

Енгалычева протестовала против грубых нарушений экологических норм во время строительства. Напомним, пару месяцев назад рабочие ГК "Ташир" в районе Раменок слили в грунт тонны нефтепродуктов. О ЧП не говорили по телевизору и не писали СМИ - при рытье котлована рабочие разрушили вкопанные в землю цистерны с ГСМ, нефтепродукты образовали несколько озер. Ущерб экологии Москвы был нанесен колоссальный.

Вместо того, чтобы привлечь к ответственности компанию "Ташир", приговор был вынесен депутату, защищавшей права москвичей.

Еще несколько лет назад в страшном сне нельзя было придумать, что депутата будут судить из-за встречи со своими избирателями.

Бывший булочник и продавец кондитерских изделий Карапетян, создав в Москве бизнес-империю, сегодня больше походит на олигарха из лихих 90-х, которым законы не писаны. Так, "Ташир" буквально захватил всю Москву своими подручными строительными компаниями, превратив столицу России в большой котлован, попирая экологические нормы.

Тем, кто противостоит деятельности армянского бизнеса, фабрикуют липовые уголовные дела, как и в случае депутата Енгалычевой.

Обнаглевшие армянские олигархи фактически ведут открытую войну против законодательной власти Москвы, одновременно уничтожая ландшафт и экологию Москвы. Однако это не мешает им вносить залог для освобождения из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сумма которого составила 4 млн долларов. Значительная часть этой суммы была внесена Карапетяном, нажившим состояние благодаря богатым москвичам, которые по желанию главы "Ташира" в любой момент могут оказаться на скамье подсудимых.

История с избиением Енгалычевой и дальнейший судебный процесс над ней показывают, что сегодня весь город отдан на откуп отрядам Самвела Карапетяна или попросту армянским бандформированиям, прикрывающимся столичными ЧОПами, а московские жители и органы власти становятся заложниками армянского олигархата.